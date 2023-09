Metrô-DF reabre licitação para expansão do trecho Samambaia

Essa expansão inclui também a construção de mais três viadutos e quatro passarelas de pedestres, a fim de garantir a acessibilidade dos usuários

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) publicou nesta quinta-feira (14), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a reabertura do Procedimento Ordinário de Licitação nº 03/2022 para a execução do projeto de expansão da Linha 1 do transporte metroviário do Distrito Federal no trecho de Samambaia, após o atendimento das adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

O objetivo desse processo licitatório, do tipo menor preço, é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para elaboração de projeto executivo e execução das obras civis de duas novas estações, de subestações retificadoras e da implantação dos sistemas fixos previstos no projeto básico da expansão da Linha 1 em Samambaia. O valor estimado da contratação é de R$ 343,7 milhões.

Essa expansão prevê a extensão da via em 3,6 quilômetros, a partir do atual Terminal Samambaia. No novo trecho, as duas novas estações, nº 35 e nº 36, serão construídas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e do Centro Olímpico, sendo que esta última passará a ser a estação terminal do trecho de Samambaia.

As obras para a expansão do sistema de transporte metroviário em Samambaia instalará, inclusive, três subestações retificadoras de energia, que, além de atender ao novo trecho, reforçará a capacidade energética do sistema, que atualmente está sendo modernizado. Essa expansão inclui também a construção de mais três viadutos e quatro passarelas de pedestres, a fim de garantir a acessibilidade dos usuários.

Para o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, a expansão da linha de Samambaia é um projeto que reforça o compromisso do governo com a mobilidade. “Inauguramos três estações e agora damos a largada da expansão, o que é importantíssimo para a população de Samambaia. O transporte metroviário é o modal capaz de garantir uma mobilidade mais segura e confortável à população do DF. E continuaremos trabalhando pela modernização do nosso sistema”, diz.

A previsão de duração das obras é de quatro anos, a partir da aprovação do projeto executivo. Após a conclusão, o novo trecho expandido beneficiará uma população estimada de 10 mil pessoas.

Atualmente, o Metrô-DF tem 42,5 km de via e 27 estações operacionais, sendo que três delas, Estação Estrada Parque (EPQ), Estação 106 Sul e Estação 110 Sul foram inauguradas nos últimos quatro anos. Diariamente são transportadas, em média, 150 mil pessoas, com horário de funcionamento das 5h30 às 23h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília