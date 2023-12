Metrô-DF dá a largada para a Caravana de Natal na segunda-feira

Trens em circulação serão adesivados e iluminados até o dia 31; iniciativa começa pela Estação Terminal Ceilândia

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) inicia, na próxima segunda-feira (18), o Encontro das Caravanas de Natal do Metrô e dos Caminhões, evento que será realizado na Estação Terminal Ceilândia, a partir das 20h.

O projeto é uma parceria comercial da companhia com a iniciativa privada que contará com um trem adesivado e iluminado, remetendo à magia do Natal, circulando em toda a linha até o dia 31 deste mês.

No dia da estreia da caravana, haverá a presença de personagens de Natal, como o Papai Noel, ursos e noeletes. Posteriormente, em programação a ser definida, serão realizadas ações da caravana em três estações: Estação Terminal Ceilândia, Estação Águas Claras e Estação Praça do Relógio.

Com informações da Agência Brasília