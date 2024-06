Mês do meio ambiente: alunos de escolas públicas exploram o Parque Ecológico Três Meninas em Samambaia

O projeto “Com Cultura e Com Afeto” envolveu estudantes do ensino fundamental em visitas guiadas ao Parque Ecológico Três Meninas em Samambaia de 10 a 14 de junho. A visita educativa beneficiou cerca de mil alunos de escolas públicas de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Recanto das Emas.

Os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre a história do parque e o bioma Cerrado durante uma trilha pelo Parque Três Meninas, uma das muitas atividades planejadas no roteiro de ecoturismo. Além disso, eles participaram de uma sessão de pintura, uma aula sobre reciclagem e o espetáculo teatral “Papo de Lixo”, apresentado pela Cia. roupas de ensaio em um local dedicado à reflexão e à compreensão da biodiversidade.

Com o patrocínio do Instituto Neoenergia e Neoenergia Brasília, pelo Edital Transformando Energia em Cultura, a Associação Imaginário Cultural promoveu esses momentos de consciência ambiental entre os alunos da rede pública do Distrito Federal. “O objetivo é educar os alunos, incentivá-los a se tornarem cidadãos e desenvolver suas habilidades de pensamento crítico-transformador, enfatizando a relação saudável e harmoniosa entre a sociedade e o meio ambiente” destacou a coordenadora do projeto Marília Abreu.

Além disso, dez jovens da comunidade local tiveram a oportunidade de se qualificarem como monitores por meio do projeto “Com Cultura e Com Afeto”. Os jovens receberam instruções sobre teatro e educação ambiental durante a formação de monitores. Os jovens que guiaram os alunos pelas visitas ao parque receberam capacitação e uma bolsa auxílio no valor de R$ 800,00 por sua contribuição para a promoção da cidadania e preservação ambiental.