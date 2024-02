Exporta Games DF: evento inovador impulsiona indústria de jogos e negócios

Desenvolvedores locais terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos para membros das embaixadas, empresários e o público em geral

Brasília se prepara para sediar um evento que promete ser um marco na indústria de jogos e negócios da capital. O Exporta Games DF surge como uma grande oportunidade para networking, aprendizado e entretenimento, oferecendo um ambiente dinâmico e propício para a conexão entre jovens talentos, empresários e representantes de embaixadas interessados no potencial do setor.

Realizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal (Secti-DF) e pela Fecomércio-DF, no âmbito do Inspira Brasília, o Exporta Games DF conta com a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF, Secretaria de Relações Internacionais (Serinter-DF) e Associação de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos do Distrito Federal (Abring-DF). O evento será realizado no Planetário de Brasília e contará com exposições, palestras educativas, rodadas de negócios e atividades interativas.

Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Reisman, a iniciativa tem como objetivo incentivar a internacionalização das empresas brasilienses que produzem jogos eletrônicos e o fortalecimento do setor de economia criativa e do ecossistema de tecnologia e inovação.

“O mercado de games do DF possui um enorme potencial e tem apresentado indicadores e resultados bastante positivos. Nesta perspectiva, a realização do Exporta Games visa, sobretudo, colocar o Distrito Federal no cenário de inovação tecnológica e criativa, principalmente por meio da formação de novos profissionais e da geração de emprego e renda”, frisa.

“Este evento é o primeiro de muitos que teremos no âmbito do acordo assinado entre o Sistema Fecomércio-DF e a Secti-DF, que tem por objetivo unir forças, alavancar e fortalecer o setor de inovação e tecnologia do Distrito Federal, principalmente no campo da economia criativa, tão forte na nossa capital”, explica o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Desenvolvedores locais terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos para membros das embaixadas, empresários e o público em geral, destacando a criatividade e inovação da indústria de jogos na capital.

Em uma iniciativa para estabelecer parcerias e oportunidades de negócios, as embaixadas presentes realizarão rodadas com empresas expositoras, visando apresentar o setor de jogos digitais do Distrito Federal para o mundo.

Autoridades locais e representantes de entidades, como o Sesc-DF, o Senac-DF e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), irão abordar temas como a importância do comércio internacional, exportação de serviços e oportunidades educacionais na área de jogos.

Serviço

Exporta Games DF

– Data: 4 de março (segunda-feira)

– Horário: 18h às 22h

– Local: Planetário de Brasília

– Informações: site Inspira Brasília

*Com informações da Secti-DF