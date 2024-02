Merendeiros da rede pública serão capacitados antes das aulas

Formação online dos mais de 2.500 profissionais envolve técnicas de manipulação de alimentos, higiene e segurança alimentar. Conteúdo começa a ser ministrado nesta quarta-feira (14) e vai até o dia 16 de fevereiro

Na próxima semana, antes do início do ano letivo de 2024, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) planeja realizar um treinamento online para todos os merendeiros da rede pública. Esse programa de capacitação, coordenado pela Diretoria de Alimentação Escolar (Diae) em colaboração com a Empresa G&E, está agendado para ocorrer de 14 a 16 de fevereiro.

As aulas serão transmitidas pelo YouTube da Secretaria de Educação. Esta é a terceira vez que a formação ocorre de maneira online, tendo sido a primeira experiência em 2022. A capacitação é de extrema importância, pois esses profissionais desempenham um papel fundamental na preparação das refeições servidas nas escolas.

“Os merendeiros, ao serem capacitados em temas como boas práticas de produção, adquirem conhecimentos sobre técnicas de manipulação de alimentos, higiene e segurança alimentar, o que contribui para a produção de refeições saudáveis e seguras para os alunos”, destaca a diretora de Alimentação Escolar da SEEDF, Juliene Moura Santos.

Em 2023, foram produzidas e distribuídas 97.659.578 refeições nas escolas públicas do Distrito Federal. O trabalho é feito pelos 2.523 merendeiros que atuam nas cozinhas das unidades escolares públicas do DF.

O treinamento visa o desenvolvimento das habilidades culinárias e, com isso, permite que esses profissionais desenvolvam novas receitas e técnicas de preparo de alimentos. Assim, contribuem com a diversificação do cardápio escolar, oferecendo refeições mais atrativas e variadas aos alunos.

Desperdício de alimentos também é um tema abordado. A capacitação valoriza o trabalho executado pelas merendeiras atuantes no programa de alimentação escolar do DF e reconhece a importância na promoção de uma alimentação adequada e saudável nas escolas.

Confira o cronograma das aulas:

→ Quarta-feira (14) – das 14h às 18h

→ Quinta-feira (15) – das 8h às 12h

→ Sexta-feira (16) – das 8h às 12h

Agência Brasília Conteúdo