Mercado de trabalho abre 272 vagas de emprego nesta terça (11)

Salários do dia variam entre R$ 1.100 e R$ 4.200

Nesta terça-feira, 11, as agências do trabalhador estão com 272 oportunidades para quem busca uma profissão. Candidatos entre 14 e 24 anos podem concorrer a 15 chances para ajudante de açougueiro, destinadas a jovem aprendiz. O salário é de R$ 1.100 e o local de trabalho não é fixo.

Também para região não definida, há 60 oportunidades para auxiliar de linha de produção e 20 para operador de empilhadeira pelo pagamento de R$ 1.320 e 1.450, respectivamente.

Na Asa Sul, as 60 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação têm gratificação de R$ 1.425. Ajudante de eletricista (2), mecânico de automóvel (1) e servente de obras (2) recebem entre R$ 1.320 e R$ 1.432,80. Nenhum dos cargos exigem experiência.

As 20 vagas para bombeiro hidráulico pagam R$ 2.200 e as dez para pedreiro de fachada, R$ 2.103,20, no Guará. Por R$ 1.320, há cinco oportunidades para lavador de carros e uma para operador de telemarketing ativo e receptivo. Ainda na região administrativa, auxiliar de encanador e pintor de veículos ganham R$ 1.450 e R$ 1.500.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília