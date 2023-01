Mercado de trabalho: 100 vagas gratuitas disponíveis para quem quer se qualificar na área de construção civil no DF

As inscrições estão abertas para o curso de Segurança do Trabalho que acontecerá em Taguatinga, a partir de 23 de janeiro

Para quem quer se capacitar ainda mais no mercado de construção civil e conseguir melhores oportunidades de trabalho, a hora é agora. Realizado pelo Instituto Candango de Política Social e Economia Criativa (ICPEC), com apoio da Secretaria do Trabalho do DF, o projeto de “Capacitação dos funcionários da construção civil” acontecerá de 23 de janeiro a 17 de fevereiro. Com as inscrições já abertas, o objetivo é qualificar os profissionais para atuação na implantação e acompanhamento dos procedimentos de higiene e segurança, visando a prevenção de acidentes de trabalho.

Ao todo são 100 vagas gratuitas disponíveis. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de janeiro pela internet, com divulgação dos selecionados no dia 16 de janeiro e pré-matrícula de forma presencial nos dias 17 e 20 de janeiro. O curso será dividido em duas turmas com 50 alunos em cada, de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino (08h às 12h) e noturno (18h às 22h). As aulas irão acontecer na Faculdade Cerrado, em Taguatinga.

“Esta qualificação profissional não é focada somente em conhecimento técnico, podendo surgir como uma maneira de desenvolver novas habilidades e auxiliar na melhoria de colaboradores em diversos aspectos, tais como liderança, relacionamento interpessoal e planejamento”, explica Danielle Costa, coordenadora do projeto.

O profissional, ao finalizar o curso, ganhará um certificado e poderá atuar na implantação e acompanhamento dos procedimentos de higiene e segurança visando à prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais nos ambientes de trabalho.

Serviço:

Capacitação dos Funcionários da Construção Civil

Local: Faculdade Cerrado – Taguatinga

Data: 23 de janeiro a 17 de fevereiro

Data para inscrição: As inscrições serão entre os dias 05 de janeiro a 13 de janeiro, divulgação 16 de janeiro e pré-matrícula nos dias 17 e 20 de janeiro

Link para inscrição: https://www.trabalho.df.gov.br/abertas-as-inscricoes-para-o-projeto-capacitacao-dos-funcionarios-da-construcao-civil/

Mais informações: 61995163338 ou pelo e-mail: [email protected]