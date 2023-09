Mensalidades em escolas devem ter reajuste de 9% em 2024

Levantamento foi realizado pelo site Melhor Escola. Economista do DF recomenda pesquisa em outubro entre escolas para verificar se novos preços cabem no orçamento

Vítor Mendonça, com Agência Brasil

Uma pesquisa realizada pelo site Melhor Escola, que analisa preços de mensalidades escolares de instituições privadas de ensino em todo o país, levantou que os custos mensais para alunos de escolas particulares deverão aumentar, em média, cerca de 9% em 2024 no Brasil. Entre elas, conforme destaca a pesquisa, algumas manterão o mesmo valor para o próximo ano, enquanto outras preveem um reajuste de 35% em relação ao preço de 2023.

De acordo com outro levantamento feito pelo mesmo portal, em 2022 o Distrito Federal tinha algumas das maiores mensalidades médias do país. Como a estimativa é feita com base nas escolas que se cadastram no site e que abrem os valores cobrados nas instituições, os resultados médios reais podem ser diferentes dos apresentados pela página em questão.

Conforme o levantamento de 2022, a maior média das mensalidades de instituições do DF eram as do Ensino Médio e Educação Infantil, sendo de R$ 1.514,96 e R$ 1.129,08, respectivamente. Em seguida estavam as parcelas dos Ensinos Fundamental II, com média de R$ 1.111,83, e Fundamental I, de R$ 968,26. O Ensino Infantil foi o valor mais alto do país.

Na pesquisa atual, 979 escolas de 25 Unidades Federativas responderam ao questionário – só não participaram escolas dos estados de Roraima e Tocantins. Não existe, por lei, um limite máximo para o aumento do custo das escolas particulares, de acordo com a Lei 9.870/1999, mas as escolas devem justificar os aumentos aos pais e responsáveis em planilha de custo, mesmo quando essa variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

Segundo o economista César Augusto Bergo, conselheiro do Conselho Regional de Economia do DF (Corecon-DF), este é o momento ideal para os pais começarem a analisar se conseguirão arcar com as mensalidades do próximo ano tendo em vista os reajustes que serão feitos em cada instituição de ensino. O aumento de 9% pode não ser facilmente absorvido nas finanças de famílias, sendo necessário, portanto, reavaliar a permanência dos filhos nas escolas atuais.

“Há uma concorrência grande em função da migração de pessoas das escolas públicas para as privadas. O preço da mensalidade é um valor elevado, e esses 9% podem pesar muito no orçamento porque muitos pais não têm o reajuste do salário na mesma proporção”, destacou o economista.

O reajuste dos salários deverá ser de aproximadamente 5% neste ano, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – índice usado como parâmetro para ajustar os salários –, conforme afirmou César. “Esses novos valores comprometem o orçamento. A pandemia acabou aumentando os custos da escola com relação à higiene e muitos materiais passaram a ser exigidos dos pais. E a lista de materiais também não está inclusa na mensalidade”, acrescentou.

Como acontece todos os anos, os materiais escolares como cadernos, canetas, livros didáticos e de conteúdo também devem ter reajustes. Portanto, toda a cadeia de custos educacionais deverá ter aumentos significativos para algumas famílias. Assim, o momento atual é bom para analisar a perspectiva para o próximo ano e começar a fazer pesquisas em novas escolas para negociar valores.

“Estamos em setembro, enteado em outubro, e talvez fosse importante verificar as escolas disponíveis e ver se o bolso está preparado para arcar com as possíveis mensalidades do ano que vem. […] Tem colégios que dão descontos de acordo com a quantidade de filhos, é importante que os pais verifiquem isso”, destacou. Além disso, grupos de pais podem ter mais influência para conseguir descontos do que a tentativa individual e isolada. Portanto, segundo ele, vale o esforço junto com outros responsáveis pela diminuição dos valores praticados.

Ademais, o especialista recomenda ainda a verificação do que pode ser cortado do orçamento. “Educação é prioridade. Talvez algumas famílias deixem de fazer viagens para investir na educação”, disse. A escolaridade das crianças também é outro fator a se colocar na balança, uma vez que o ensino básico de escolas mais baratas podem ter a mesma qualidade de outras escolas com valores mais elevados.

Reajuste acima da inflação

“Apesar de causar estranheza o reajuste ser maior que a inflação, isso é natural, por conta da lógica do reajuste, que prevê tanto o reajuste inflacionário quanto o nível de investimento que a escola fez ao longo do ano”, explica o sócio-fundador do Melhor Escola, Sergio Andrade.

Segundo Andrade, o país entra agora em uma fase de maior normalidade, após o período de pandemia, que refletiu nos custos. “Estamos saindo de um evento disruptivo, que foi a pandemia. É natural que o nível de investimento varie mais do que em um contexto mais estável de mercado”, disse.

No reajuste das mensalidades escolares são levados em consideração índices inflacionários como o Índice de Preços no Consumidor (IPCA) e o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Além disso, considera-se os acordos salariais firmados com os sindicatos e os reajustes salariais tanto para os professores quanto para os demais funcionários, além dos investimentos feitos nas instituições de ensino.

Com base nesses e em outros dados, como a expectativa de estudantes matriculados, estabelece-se o valor da anuidade, que não pode ser alterado ao longo de todo o ano letivo.

Defesa do consumidor

Segundo orientações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o fato de não existir um valor máximo para o reajuste da mensalidade não impede de se contestar o aumento. A orientação é para que os consumidores contestem caso considerem os reajustes abusivos.

“As escolas particulares e as faculdades têm que justificar o reajuste, têm que apresentar publicamente para o aluno e para a comunidade escolar uma planilha com o aumento da despesa. Não pode reajustar para ter mais lucro, tem que mostrar que teve aumento proporcional a despesa”, alerta o diretor de Relações Institucionais do Idec, Igor Britto.

O Idec aconselha que os responsáveis tentem uma resolução amigável. Podem também procurar entidades de defesa do consumidor, como o Procon, autarquia de proteção e defesa do consumidor. “Caso sejam lesados, podem procurar o Procon. Já há no Brasil todo uma rotina de notificar a escola ou faculdade a apresentar sua planilha que, por lei, são obrigadas a apresentar”.