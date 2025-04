Menos É Mais, Wesley Safadão, Léo Santana e mais atrações agitam os 65 anos de Brasília

Entre 19 e 21 de abril, será realizada a celebração dos 65 anos de Brasília, com shows de atrações nacionais de renome na Esplanada dos Ministérios. Serão três dias de programação gratuita com artistas do axé, forró, frevo, pagode, piseiro, sertanejo e gospel. A festa na área central integra a série de ações comemorativas promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob o tema “O melhor tempo é agora”.

Os shows começam no sábado (19), tendo como atrações principais os cantores Wesley Safadão – que já gravou dois DVDs da carreira na cidade – e Léo Santana. No domingo (20), subirão ao palco o cantor Fagner – que, na juventude, cursou Arquitetura na Universidade de Brasília (UnB) –, o projeto musical O Grande Encontro e a cantora Mari Fernandez. Já na segunda-feira (21), os destaques são o cantor gospel Eli Soares – que se apresentará no período da manhã –, a banda brasiliense de pagode Menos É Mais e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, que fará a gravação de um novo conteúdo audiovisual da carreira.

As apresentações musicais ocorrerão em um megapalco com telões e passarela a ser montado na Esplanada dos Ministérios. A estrutura terá camarotes, área kids e pet, roda gigante, tirolesa e praça de alimentação.

Ao longo da festividade, a população poderá contar com o programa Vai de Graça, que oferece transporte público de graça ao cidadão. De forma estendida, a gratuidade estará disponível deste a Quinta-feira Santa (17) até o dia do aniversário de Brasília, segunda-feira (21). Além disso, o GDF anunciou também o programa Lazer Para Todos durante os cinco dias de feriado, permitindo o acesso livre ao Jardim Botânico e ao Zoológico de Brasília.

Diversidade

Os 65 anos de Brasília incluem ainda os eventos religiosos da Semana Santa. Este ano, a Via Sacra na sexta-feira (18), no Morro da Capelinha, terá participação efetiva dos órgãos do GDF. A missa em ação de graças a Brasília será celebrada na segunda-feira, às 10h, pelo arcebispo Dom Paulo Cezar na Catedral Metropolitana de Brasília. A expectativa é receber 3 mil fiéis.

Mari Fernandez se apresenta no domingo

O setor produtivo também estará mobilizado no aniversário da capital. A rede hoteleira anunciou que alguns hotéis terão 35% de descontos nas hospedagens. A área gastronômica terá dois festivais em curso: Restaurant Week, entre 14 e 27 de abril, e Comida di Buteco, entre 11 de abril e 4 de maio.

A corrida de rua também faz parte das atrações. Nos dias 20 e 21, ocorre mais uma edição da Maratona Brasília. Além da principal modalidade de 42.195 km, os atletas e amadores poderão participar de percursos de 3 km (caminhada), 5 km, 10 km e 21 km, na Esplanada dos Ministérios, com largada em frente ao Museu Nacional da República.

Os principais equipamentos públicos do Distrito Federal vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) estarão com programações especiais gratuitas durante o aniversário. A Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Claudio Santoro, recebe no dia 19 atrações teatrais, no dia 20 um espetáculo de mágica, e no dia 21 a Medalha do Boi de Seu Teodoro e o concerto Rock Sinfônico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

*Informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília