Menos é Mais e Zé Neto & Cristiano fecham programação de shows na Esplanada nesta segunda (21)

A música brasiliense dará o tom da festa em comemoração ao aniversário da capital, nesta segunda-feira (21), na Esplanada dos Ministérios. Na exata data em que Brasília completa 65 anos, grandes nomes da cidade, como Menos É Mais, BenzaDeus, e Adriana Samartini prometem agitar o público e encerrar em grande estilo a programação, que começou no sábado (19).

Os shows começam às 14h, com a banda de pagode Doze por Oito. Às 15h10, a roda de samba continua, com a energia do BenzaDeus. Às 16h20, é a hora do axé de Adriana Samartini. Fechando a primeira parte, às 17h30, o forró de Leon Correia fará todo mundo dançar agarradinho.

Uma das atrações mais esperadas, o grupo Menos é Mais — nome brasiliense de maior sucesso na atualidade — sobe ao palco às 19h. No repertório, clássicos do pagode, como Melhor eu Ir e Ligando os Fatos, se unem aos hits da banda, a exemplo de Coração Partido, Lapada Dela e Vai me Dando Corda.

Além dos artistas de Brasília, a festa terá ainda representantes de um dos gêneros favoritos dos brasilienses: o sertanejo. Às 21h20, quem se apresenta é a dupla Bruno Cesar & Rodrigo. O encerramento ficará por conta de Zé Neto & Cristiano, donos dos sucessos Notificação Preferida, Barulho do Foguete e Largado às Traças.

Mais atrações

A fé também terá espaço na programação desta segunda-feira (21). Às 10h, no palco da Esplanada, haverá uma celebração gospel, que, a partir das 11h, contará com show do cantor Eli Soares, sete vezes indicado e duas vezes vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.

Para os católicos, também às 10h, haverá uma missa especial pelo aniversário de Brasília e pelo jubileu da arquidiocese da capital, na Catedral. Presidida pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa, a celebração terá a presença da cruz usada na primeira missa do Brasil, que está em peregrinação pelo país.

Também na manhã de segunda, às 14h, a Esplanada terá teatrinho infantil e atividades recreativas para crianças.

Todas as atrações são gratuitas. E o público também pode chegar a elas gratuitamente, por meio do programa Vai de Graça. Ônibus e metrô estão operando sem custo entre quinta (17) e segunda-feira (21), inclusive, com reforço nas linhas.

Com informações Agência Brasília