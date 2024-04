“Menina do Ministério Etrom” é presa após gravar vídeo ameaçando a primeira-dama do DF

Uma moradora de rua, que ganhou notoriedade nas redes sociais ao perseguir e ameaçar pessoas que cruzam seu caminho, está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apesar de ter acumulado mais de 30 mil seguidores em várias plataformas online. Conhecida como “a menina do Ministério Etrom” (ministério escrito ao contrário), Lusimar Agostinho da Silva foi detida após fazer ameaças à primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha.

O incidente foi relatado na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), após Lusimar, que vive pelas ruas da Área Central de Brasília, gravar um vídeo em 22 de março, em frente ao Palácio do Buriti. No vídeo, ela afirma que a primeira-dama merece um severo castigo por não permitir que Lusimar a siga no Instagram.

Lusimar ganhou notoriedade por abordar e ameaçar aleatoriamente pessoas na rua, rotulando-as como “saymonistas” e “criminosas”.

Ela costumava gravar vídeos em diversos pontos da Área Central e do Plano Piloto, onde fazia ameaças contra figuras públicas, incluindo atrizes, atores e cantores famosos. Até mesmo figuras políticas como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) já foram alvo das ameaças de Lusimar, que aparentemente apresenta sinais de esquizofrenia.