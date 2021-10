Setur-DF premia o “Melhor Ipê feito de Artesanato”

Foram mais de 13 mil votos durante o concurso, que classificou quatro finalistas

A entrega do prêmio “Melhor Ipê feito de Artesanato” aconteceu nesta quarta-feira (29/09), na Loja de Artesanato de Brasília localizada no Shopping Pátio Brasil. O concurso foi idealizado pela Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) e resultou de uma exposição de produtos criados pelos artesãos da cidade, cujo tema foi o ipê, símbolo de Brasília. A comunidade selecionou os vencedores por meio de uma votação aberta na página oficial do Instagram do Artesanato de Brasília (@artesanatodebrasilia).

Aparícia Porto foi a vencedora com 5.753 votos. Ela concorreu com 25 artesãos, que receberam, no total, mais de 13 mil votos. A vencedora agradeceu a oportunidade e comentou sobre o concurso. “Sou muito grata à Secretaria de Turismo e à secretária Vanessa Mendonça pela oportunidade. Me sinto honrada em estar representando os artesãos de Brasília. É importantíssimo esse apoio e reconhecimento favorecendo a divulgação do nosso trabalho. Meu objetivo é alcançar pessoas que ainda não conhecem minha arte. Tenho certeza que essa oportunidade abrirá portas”, agradece Aparícia.

Aparícia Porto é a vencedora do concurso “Melhor ipê feito de Artesanato” Foto: Claudio Gerber/Setur DF

O trabalho da ganhadora é elaborado com a técnica do bordado livre. A artesã, que é uma apaixonada pelos ipês, envia aos seus clientes, em um gesto de carinho, uma semente da árvore: “dessa forma, meus clientes vão plantando ipês por todo o Brasil”, finaliza a vencedora.

A cerimônia de entrega da premiação contou com a presença da mestre-artesã Roze Mendes. Segundo ela, o prêmio é uma excelente oportunidade para profissionalizar a divulgação do trabalho. “Este prêmio vai dar visibilidade ao produto e ao artesão, é uma experiência inovadora que contribui na divulgação do trabalho de forma profissional. A secretária Vanessa Mendonça tem esse cuidado de apresentar o artesanato de forma expressiva, possibilitando ao artesão o apoio para a comercialização da sua arte”, ressalta Roze.

Danny Souza também participou do concurso e recebeu o certificado. Muito emocionada, ela contou um pouco da sua história de retorno a Brasília e como o concurso ajudou a ter uma visão mais ampla de comercialização dos produtos. “Durante a pandemia me mudei de Brasília, mas voltei há pouco tempo. Logo nos primeiros dias me deparei com esse concurso, resolvi participar e, para registrar o meu retorno, resolvi colocar no meu trabalho um pouco do meu carinho pela cidade. Minha peça marca meu retorno, acrescentei a Catedral, que eu amo, além do Ipê. Eu agradeço a Setur-DF por promover esse concurso que valoriza muito nosso trabalho, a Setur-DF está de parabéns”, conta Danny.

Danny Souza @mineiraqueborda foi classificada para receber o certificado de participação do concurso “Melhor ipê feito de Artesanato” Foto: Claudio Gerber/Setur DF

A entrega do prêmio foi na Loja do Artesanato de Brasília e contou com a presença do Superintendente do Shopping Pátio Brasil, Augusto Brandão. “Parabenizo a todos os artesãos por mais este registro dos ipês, que virou uma grande marca da nossa cidade, um símbolo que é quase a alma de Brasília. É uma honra ter os artesãos aqui no shopping, parabéns!”, agradeceu Augusto.

O Prêmio

Para participarem, os artesãos enviaram uma foto dos seus produtos com nome completo e telefone para o e-mail destinado ao concurso. A votação foi realizada por meio do perfil do Artesanato de Brasília, no Instagram, da 00h do dia 23 à 00h do 25 de agosto de 2021. O resultado saiu no dia 30 de agosto. Foram mais de 13 mil votos que elegeram a artesã Aparícia Porto em primeiro lugar. E as artesãs Maria Bordadeira, Cleziania Ribeiro e Danny Souza receberam certificado de participação.

Participantes da entrega do prêmio “Melhor ipê feito de Artesanato” Foto: Claudio Gerber/Setur DF

A coordenadora de promoção de artesanato, Ana Paula Rabelo, esteve presente na cerimônia de premiação e na ocasião representou a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça. Ana Paula destacou a importância de ações promovidas pela Setur-DF, como o apoio ao artesão. “A missão da Secretaria de Turismo frente ao artesanato é transformar a vida do artesão. Posso afirmar que desde o início da gestão do governador Ibaneis Rocha e da secretária Vanessa Mendonça, não houve um dia em que a palavra artesanato deixou de ser pronunciada em nossas ações. Saibam que muitas outras ações como esta estão sendo providenciadas para que o artesanato continue em desenvolvimento”, finalizou a coordenadora.