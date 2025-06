Meio Ambiente e sustentabilidade são destaques na Campus Party

A Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF) participou ativamente da edição 2025 da Campus Party Brasília Nacional, maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país, com um estande dedicado à promoção da sustentabilidade e da consciência ambiental. A participação ocorre em um momento estratégico, com o Brasil se preparando para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA).

Realizada entre os dias 18 e 22 de junho, na Arena BRB Mané Garrincha, a Campus Party reuniu mais de 150 mil visitantes ao longo de sua programação. Durante o evento, a Sema-DF apresentou iniciativas voltadas à energia renovável, gestão de resíduos, conservação hídrica e divulgação de dados espaciais. A secretaria também promoveu debates sobre tecnologia verde, estimulando o engajamento de jovens empreendedores e da comunidade digital no desenvolvimento de soluções alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, destacou a importância da conexão entre inovação e meio ambiente. “Unir meio ambiente e tecnologia é uma necessidade urgente. Nossa presença na Campus Party mostra que o Distrito Federal está comprometido com a inovação sustentável e pronto para liderar pelo exemplo no ano da COP30”, afirmou.

Para o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, a participação na feira representa uma oportunidade de diálogo direto com agentes de mudança. “Estamos engajando a juventude e as startups para pensar em soluções reais para as mudanças climáticas. A tecnologia tem um papel central na construção de cidades resilientes”, disse.

O subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos, Luciano Miguel, também ressaltou a relevância da atuação da Sema-DF e da articulação com outras instituições. Ele mencionou a assinatura da Portaria Conjunta entre a Sema e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti), como um marco para o alinhamento de políticas públicas em prol da sustentabilidade.

O estande da secretaria ainda antecipou temas que devem ganhar destaque na COP30, como descarbonização, economia circular e adaptação climática. Por meio de ações educativas e informativas, a iniciativa buscou aproximar o público dos desafios e oportunidades em torno da neutralidade de carbono e das cidades inteligentes.

Com essa participação, a Sema-DF reforça o protagonismo do Distrito Federal na agenda ambiental nacional e internacional, promovendo parcerias entre governo, iniciativa privada e sociedade civil em prol de um futuro mais verde e digital.

Com informações da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF)