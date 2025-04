Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro será entregue no aniversário de Brasília

A entrega da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro será um dos destaques da programação festiva da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) pelos 65 anos de Brasília. Entre os dias 19 e 21 deste mês, a capital federal também receberá exposições no Museu Nacional da República, apresentações no Teatro Nacional e mostra no Cine Brasília.

A condecoração reconhece personalidades, instituições e projetos que se destacam nas áreas culturais do DF. O nome da medalha homenageia Seu Teodoro, figura importante da cultura brasiliense nas áreas de arte e tradição popular. Ao todo, serão 50 agraciados com a honraria.

“Brasília é uma cidade plural, que inspira e conecta pessoas de diversas origens. Este programa cultural, que celebrará nossas raízes e conquistas, é uma maneira de engrandecer ainda mais nossa história e de fortalecer o papel da cultura como ferramenta de inclusão e desenvolvimento”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes. Ele também destaca que todas as atividades terão entrada gratuita, buscando envolver a comunidade em um grande movimento cultural. ​

No Cine Brasília, a mostra Brasílias em Cena exibirá filmes que destacam a diversidade cultural e histórica da cidade. A programação inclui títulos como Manual do Herói, O Vazio de Domingo à Tarde, Capitão Astúcia, A Câmara e Branco Sai, Preto Fica. ​



No Museu Nacional da República, os visitantes poderão visitar a exposição JK: Mineiro de Diamantina, Candango de Brasília. Nela são apresentadas fotografias de Juscelino Kubitschek, mostrando a face mais humana do estadista que mudou a política brasileira, ao trazer o centro do poder para o centro do país. São fotografias do homem que liderou essa mudança, mas que também era filho, pai, marido, irmão, avô, amigo dos seus amigos.

Também no Museu Nacional da República estará em cartaz a exposição Brasília: 65, do artista plástico e publicitário Pedro Garcia. A exposição apresenta um conjunto de 65 obras, uma para cada ano de existência da capital, incluindo cinco novas gravuras criadas especialmente para esta edição comemorativa. As imagens retratam não apenas os monumentos emblemáticos de Brasília, mas também seus espaços mais cotidianos e afetivos – revelando o olhar de quem nasceu, cresceu e criou raízes na cidade.

O Teatro Nacional receberá atrações como a comédia Hermanoteu na Terra de Godah e o concerto Clássicos do Rock

Já o Teatro Nacional Cláudio Santoro será palco de diversas atrações, incluindo a Companhia Os Melhores do Mundo e a peça Hermanoteu na Terra de Godah. Criada em 1995, esta é a obra mais conhecida do grupo. Extremamente atual, essa despretensiosa sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade.

Ainda no Teatro Nacional, a Orquestra Sinfônica apresenta o espetáculo Clássicos do Rock – uma performance de música erudita com toques de rock. Todas as manifestações musicais têm seus clássicos. “No projeto, a gente inclui uma música do repertório clássico universal e depois nós apresentamos clássicos de diversas variedades, como Eduardo e Mônica, um

clássico do rock brasiliense”, explica o maestro Claudio Cohen.

O subsecretário do Patrimônio Cultural, Felipe Ramón, avalia: “Brasília é uma cidade que respira cultura em cada canto. Temos uma diversidade de espaços culturais que refletem a riqueza e a pluralidade de nossa sociedade. A reabertura de locais históricos, como o Cine Brasília e o Teatro Nacional, simboliza não apenas a preservação de nossa memória, mas também o compromisso contínuo com a promoção da cultura e o acesso democrático à arte para todos os cidadãos”.

Confira a íntegra da programação da Secec

⇒ Dia 19 (sábado)

Museu Nacional da República

11h – Exposições JK: Mineiro de Diamantina, Candango de Brasília e

Brasília: 65

Teatro Nacional Claudio Santoro – Ingressos por meio da plataforma Ingresso

digital

21h – Espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah

Cine Brasília – Retirada de ingressos na bilheteria

10h – Manual do Herói

14h – O Vazio de Domingo à Tarde (Sessão com acessibilidade)

16h – Capitão Astúcia

18h – A Câmara

20h – Branco Sai, Preto Fica

⇒ Dia 20 (domingo)

Teatro Nacional – Ingressos por meio da plataforma Sympla

20h – Stand-up comedy com TJ Fernandes

Cine Brasília – Retirada de ingressos na bilheteria

10h – Manual do Herói

14h – Dulcina

16h – O Último Cine Drive-In

18h10 – Rodas de Gigante

20h00 – Somos Tão Jovens

⇒ Dia 21 (segunda-feira)

Teatro Nacional – Ingressos por meio da plataforma Ingresso Digital

15h – Entrega da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro

20h – Concerto Clássicos do Rock

Cine Brasília – Retirada de ingressos na bilheteria

14h – Manual do Herói

16h – Vladimir Carvalho – Cinema e Memória (Curta-metragem) + Plano B

18h – Democracia em Vertigem

20h20 – Eduardo e Mônica.

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa