GDF pede à Câmara Legislativa crédito de R$ 10 milhões ao programa Cheque Moradia

O Palácio do Buriti enviou à Câmara Legislativa um novo pedido de suplementação de crédito, no valor de R$ 10 milhões para o programa de trabalho do Cheque Moradia, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). A proposta foi protocolada nesta terça-feira (15) e, por ora, não tem prazo para ir ao plenário.

O Cheque Moradia foi criado para dar subsídio às famílias que pretendem adquirir seu imóvel, por meio da Codhab e do Programa Morar Bem, que é vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal.

O programa de trabalho enviado ao Legislativo local ainda não detalha como o recurso será repassado para os interessados. Entretanto, de acordo com as diretrizes do Cheque Moradia, o valor destinado à aquisição de residências por famílias de baixa renda é de R$ 15 mil.

Os subsídios são destinados às famílias que ganham até cinco salários mínimos e àquelas que tem processo de aquisição na companhia.