Viaduto de Sobradinho resolve problema histórico de congestionamento e compõe obras do futuro BRT Norte

Inaugurado em julho de 2023, o Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci mudou a realidade de quem mora na região Norte do Distrito Federal. Com investimentos superiores a R$ 33,2 milhões, o viaduto de 1,2 km saiu do papel e foi erguido por este Governo do Distrito Federal (GDF) às margens da BR-020 para solucionar problemas históricos de congestionamentos e, futuramente, integrar o sistema BRT Norte. Hoje, quem transita pela região percebe não apenas a fluidez do tráfego, mas também a melhoria na qualidade de vida.

O administrador James Martins da Silva, de 62 anos, foi um dos moradores que celebraram a entrega. A chegada do viaduto melhorou a qualidade de vida dele, que agora tem mais tempo livre com a família e também a da população que lidava com o trânsito intenso na BR-020. “Meu percurso, que antes levava meia hora, agora é feito em cinco ou seis minutos. Isso muda tudo, traz qualidade de vida e mais tempo com a família”, afirma.

James Martins da Silva aponta a melhoria na qualidade de vida e no comércio local trazida pelo viaduto | Fotos: Tony Oliveira/Agência Brasília

Morador de Sobradinho há mais de cinco décadas, James viu a cidade crescer e evoluir. “Quando cheguei aqui, tudo era muito precário. Aos poucos, o comércio melhorou e os condomínios colaboraram para valorizar a região”, conta. “[O viaduto] Era um pedido antigo da população. Chegamos a duvidar que aconteceria, mas fomos ouvidos e essa demanda se realizou. Hoje, é uma benção”, complementa.

Para o advogado Daniel Giachini, 41 anos, o impacto também foi significativo. Ele mora na região há 14 anos e lembra que o fluxo de veículos era bastante intenso antes da obra: “Eu levava uma hora e vinte minutos para chegar ao trabalho. Hoje, são no máximo 30 minutos. Se a gente tem mais tempo para estar com quem ama, isso significa que o viaduto teve uma importância muito grande na vida das pessoas”.

Daniel Giachini: “Se a gente tem mais tempo para estar com quem ama, isso significa que o viaduto teve uma importância muito grande na vida das pessoas”

O Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci — nome que homenageia um importante líder religioso, ex-deputado distrital e administrador regional de Sobradinho na década de 1980 — contou com investimento superior a R$ 33,2 milhões. Executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a obra incluiu serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e a construção de uma passagem para pedestres. Durante a execução, foram gerados 400 empregos diretos e indiretos.

Os dois viadutos que integram o complexo viário contam com uma terceira faixa nos dois sentidos que, futuramente, será utilizada como passagem exclusiva para BRT – evitando a necessidade de alargamento. “Essa obra entregue faz parte do funcionamento do BRT Norte, que será licitado ainda neste ano. Com mais essa opção de transporte público, o fluxo de trânsito vai ficar ainda melhor na região”, esclarece o superintendente de Obras do DER, Cristiano Cavalcante.

Saída Norte

O viaduto de Sobradinho vem para somar a outras entregas feitas na Saída Norte. Este GDF também inaugurou o Complexo Viário Governador Roriz, composto por 23 viadutos e quatro pontes. O complexo beneficia mais de 100 mil motoristas diariamente e representa uma redução de mais de 55% no volume de trânsito.

Já o projeto da terceira faixa de rolamento entre Sobradinho e Planaltina está em execução. O investimento de R$ 24,8 milhões vai garantir a ampliação da via em um trecho de 5,7 quilômetros, beneficiando os 80 mil motoristas que vêm tanto da região Norte do Distrito Federal quanto de municípios vizinhos, como Formosa (GO) e Planaltina de Goiás (GO).

“É um marco. Essas iniciativas mostram que nossa cidade tem recebido a atenção que merece”, conclui James Martins da Silva.

*Com informações da Agência Brasília