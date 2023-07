Matrícula de estudantes aprovados na UnDF termina nesta sexta

Após a análise das vagas remanescentes da primeira chamada, a instituição publicará a convocação para a segunda chamada

Terminou, nesta sexta-feira (21), o período de matrículas dos aprovados no primeiro processo seletivo estudantil da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Ao longo da semana, os estudantes compareceram ao campus norte da instituição para a efetivação da matrícula e a entrega de documentação. Após a análise das vagas remanescentes da primeira chamada, a instituição publicará a convocação para a segunda chamada. As aulas estão previstas para começar no dia 31 de julho.

No total, foram aprovados em primeira chamada 360 candidatos para os cursos superiores de pedagogia, matemática, serviço social, produção cultural, engenharia de software, sistemas de informação, gestão pública, tecnologia da informação e gestão ambiental.

Na avaliação de Rosângela Lopes Cruzeiro Peixoto, chefe da secretaria acadêmica geral da UnDF, a universidade está cumprindo o papel de dar mais oportunidades a pessoas que necessitam de uma instituição pública de ensino superior e com horários acessíveis.

A estudante Jheniffer Caroline Pimenta Rabelo, 18, moradora de Ceilândia, matriculou-se no curso de pedagogia da UnDF. “Minha família disse que eu vou entrar para a história porque vou fazer parte da primeira turma da UnDF”, completou. A advogada Gisele Beatriz, irmã de Jheniffer, lembrou da emoção ao ver o resultado: “Na nossa família são poucas as pessoas que tiveram a oportunidade de uma universidade pública, então, ela é a segunda que está indo e nós estamos muito felizes.”

Aprovado para engenharia de software, Dionata dos Santos Silva, 29, foi o quarto classificado pelo sistema de cotas. “Os cotistas geralmente são estudantes que já trabalham. Então, fazer um curso integral em uma universidade que tem uma carga muito alta, demanda muito. Fazer o curso aqui, num único turno, com carga horária que dê para trabalhar e se manter é muito importante”, destacou.

*Com informações da Agência Brasília