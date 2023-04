Materiais recicláveis agora geram descontos na conta de luz

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da empresa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Materiais recicláveis já podem ser utilizados no pagamento da conta de luz. Isso porque a Neoenergia inaugurou o projeto Vale Luz em nove pontos espalhados pela capital federal. A ação tem o objetivo de estimular o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente, estimulando o descarte correto de resíduos sólidos, aliado a descontos na fatura de energia elétrica ou a doação para entidades assistenciais cadastradas. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da empresa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O material reciclável é depositado na máquina Retorna Machine, equipamento de venda reversa, atrelado ao programa Triciclo de Benefícios, que coleta embalagens pós-consumo e dá como retorno ao depositante diversos benefícios. A cada descarte, o usuário recebe uma pontuação, que pode ser transformada em desconto na própria conta de luz ou revertida em doações para as entidades assistenciais. Com foco na inovação e autonomia do cliente, o equipamento conta com tecnologia touch screen, que explica, na própria tela, como realizar a troca dos materiais e receber seus benefícios.

Todo o material descartado deve estar higienizado e constar o código de barras legível. É por meio da leitura do código de barras que a máquina contabiliza os pontos. Cada usuário deverá estar cadastrado no Programa de Fidelidade Triciclo e poderá descartar até 25 embalagens por dia para converter o desconto na conta de energia. Se houver um descarte superior a esse número, o material será recolhido e reciclado, mas não contabilizará a pontuação, batizada de tricoins.

O usuário que depositar dez latas de alumínio ou 15 garrafas PET em qualquer uma das máquinas receberá uma pontuação, que poderá ser resgatada por meio de R$ 1 de desconto na conta de luz ou revertida em doações para as entidades assistenciais cadastradas no projeto.

“Uma pergunta que todos fazem é qual seria a relação entre resíduos coletados e eficiência energética. Quanto mais a gente consegue reciclar esses materiais, mais a gente reduz a necessidade de produzi-los”, explica a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas. “Então, temos uma economia de energia na ponta desse processo, quando esse resíduo é produzido. Quando reciclamos, nós reaproveitamos esse material, economizando energia”, destaca.

Qualquer pessoa pode fazer a troca dos resíduos sólidos, mesmo aquelas que moram em áreas que não são atendidas pela Neoenergia. Nesse caso, elas terão a opção de doar a pontuação para uma das entidades assistenciais cadastradas pelo programa. O resgate dos tricoins pode ser feito diretamente na máquina em que houve o descarte ou por meio do aplicativo (baixado, gratuitamente, na Google Play ou na Apple Store) ou no site www.triciclo.eco.br.

*Com informações da Agência Brasília