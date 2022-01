Massoterapeuta é preso em flagrante por traficar drogas no Sudoeste

De acordo com as apurações, muitas negociações ocorriam no consultório e outras em estacionamentos das proximidades, dentro do próprio veículo do cliente

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um massoterapeuta por tráfico de drogas, nesta terça-feira (5). A ação ocorreu em um apartamento localizado na QMSW 4 –Sudoeste/DF, enquanto ele realizava um atendimento.

Após investigações, a equipe da Seção de Repressão às Drogas—SRD recebeu a denúncia de que o homem, de 25 anos, utilizava da prática profissional para encobrir o comércio ilícito de drogas, justificando assim, a alta rotatividade de pessoas na sua residência.

De acordo com as apurações, muitas negociações ocorriam no interior do espaço e outras em estacionamentos das proximidades, onde o investigado repassava as drogas dentro do próprio veículo do cliente.

A prisão em flagrante do acusado ocorreu a partir de vários dias de monitoramento no local. No momento da ação, o suspeito tinha posse de grande quantidade de entorpecentes e preparava para realizar mais uma negociação.

“As investigações apontaram, ainda, que o traficante utilizava redes sociais e aplicativos de troca de mensagens para oferecer e negociar as drogas que comercializava—cocaína em porções e em pedra. Os principais clientes eram justamente pessoas com poder aquisitivo satisfatório e que não queriam correr o risco de serem vistas em locais vulneráveis, como as populares bocas de fumo de periferias, regiões em que elas poderiam ser presas ou mesmo ter problemas com traficantes, usuários e possíveis denunciantes”, destaca o delegado plantonista da 5ª DP, Fábio Costa, responsável pela prisão.

Os agentes apreenderam nove porções de cocaína, embaladas em sacos plásticos zip lock; uma porção grande petrificada de cocaína; Cetamin (medicamento veterinário de uso controlado utilizado para a produção da droga vulgarmente conhecida como Key ou Ketamina); uma balança de precisão; uma máquina de cartão de crédito; um aparelho celular e R$ 500, em espécie. O preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.