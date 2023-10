Marquises de edifício desabam na Cidade Estrutural

Sem vítimas, o local permanece interditado

Na noite da última sexta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência no Setor de Comércio e Serviços Quadra 01 conjunto 03 na Cidade Estrutural.

No local as equipes encontraram partes de 03 (três) marquises do edifício, as quais desabaram sobre um carro e no solo. O CBMDF realizou buscas, isolaram e evacuaram o prédio.

Não houve vítimas, a Defesa Civil foi acionada, compareceu ao local e indicou interdição total do edifício.

Parte do material que desabou atingiu também a fiação elétrica e a Neoenergia foi acionada e realizou a retirada dos fios e o desligamento da energia.

O local permanece interditado.