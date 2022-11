Marcela Passamani volta para a Secretaria de Justiça e Cidadania

A secretária havia se afastado do cargo durante o período eleitoral, mas retorna a exercer a função a partir de segunda-feira (21)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) voltará a ser comandada por Marcela Passamani. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pelo governador Ibaneis Rocha. A ex-secretária retorna ao cargo a partir de segunda-feira (21).

“Promovemos um bom trabalho e é reconhecido o trabalho dela dentro da secretaria, diante dos projetos que ela tocou, em especial, o Sejus Perto do Cidadão. Queremos cada vez estar mais próximo da população carente das cidades”, afirma o governador. Até o ano passado, o programa havia feito 100 mil atendimentos pelo DF levando serviços gratuitos de cidadania e saúde à população.

A advogada e arquiteta esteve à frente da pasta de março de 2020 até abril deste ano, quando se afastou devido ao período eleitoral. Marcela Passamani foi a primeira mulher a assumir a Sejus.

“Estou muito feliz pela confiança do governador mais uma vez depositada em mim. É uma pasta que eu conheço e consegui estruturar com o apoio dele. Uma secretaria que fez muita entrega durante o período mais crítico da pandemia”, destaca Marcela Passamani.

Durante a gestão de Passamani, foram feitas reformas e modernizações em todas as unidades do Na Hora, construídas novas sedes do Conselho Tutelar e nomeados novos servidores, além da realização de programas importantes para o brasiliense como Sua Vida Vale Muito, Sejus Mais Perto do Cidadão e Acolhe-DF.

A futura secretária conta que volta com “o pé no acelerador” para fortalecer os antigos projetos e criar novos. “A vida do gestor é essa. Estar sempre um passo à frente e pensar em projetos que possam trazer mais eficiência para a máquina pública. Quero repetir alguns projetos, melhorar outros e trazer novos que surgiram da necessidade do período pós-pandemia. Estarei numa constante evolução e entrega”, completa.

Com informações da Agência Brasília