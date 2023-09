Manutenção no sistema de abastecimento de água afeta duas RAs nesta terça

A Caesb informa que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário

Nesta terça-feira (5), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará serviços de melhoria do sistema de abastecimento de água na região do Arapoanga e do Jardim Botânico. Para isso, será preciso interromper o fornecimento nas duas cidades.

No Arapoanga, o abastecimento será interrompido das 7h às 23h59, afetando toda a cidade, inclusive os condomínios.

Já no Jardim Botânico, a interrupção do fornecimento será das 7h às 22h, abrangendo as seguintes localidades: condomínios Quintas do Sol, Jardim do Lago, Quinta Interlagos, chácaras Itaipu e Estância Santa Paula e residenciais Jardim da Serra, Itaipu, Ouro Vermelho I, Ouro Vermelho II, Verde, Amobb, Maxximo Garden, Belvedere Green, Quatro Estações e Mansões Ipê.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informa ainda que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 115.

Com informações da Agência Brasília