Manutenção e poda deixam pontos de três regiões sem energia nesta terça

A suspensão é necessária para garantir a segurança dos profissionais e da população durante a realização de serviços na rede

Regiões do Itapoã, do Guará e de Planaltina vão ficar sem energia nesta terça-feira (11) para manutenção de rede ou poda de árvores. A suspensão é necessária para garantir a segurança dos profissionais e da população durante a realização de serviços na rede.

No Itapoã, as quadras 3 e 5 do Condomínio Itapuã e as quadras 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 363 do Del Lago ficam sem energia das 9h às 14h para manutenção da rede. Pelo mesmo motivo, a QE 38, AC 3, Área Especial 18, Área Especial Central, Conjunto K, no Guará, terá o serviço interrompido das 9h às 16h.

Já em Planaltina, diversos endereços terão a energia interrompida para poda de árvores, das 9h às 16h. O corte será nos seguintes locais: Núcleo Rural Taquara, Chácara Cachoeirinha, BR-020, km 44, Chácaras Boa Esperança, Cristo Rei, São Benedito, Vereda, 1/2/4, 6, 131 a 133, 133-A, 134, 34, 34-C, 126 129, São José, Shalon, Santa Maria e Veredinha, DF-230 km 8, DF-230, Chácara Formosa, DF-417 km 2, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Buriti e Sítio Bom Sucesso.

Nesse mesmo horário, o desligamento abrangerá o Núcleo Rural Pipiripau, chácaras 3, 11, 11/A, 15, 16 a 18, 20, 23, 43, 43-A, 43-B, 44, 45, 58/60, 122, 136, 125, 127, 154, 162, 163, 170, 172, 174, 311 a 313, 316, Boa Esperança, Bom Retiro, Cosme Damião, Ki Sítio, Olhos d’Água, Palmeiras, Pedra Branca, São Jorge, Toca do Lobo, Vale do Sol; DF-345, Chácara 145; DF-345 km 3; Escola Classe, Etapa II; Chácara 81, Etapa II; fazendas Alvorada, Nice e Gota de Cristal; BR-230, chácaras 1, 1/B, 3, 14, 14-A, 14-B, 21, 25, 26, 124, 150, 177; DF-345, Chácara 3, Etapa II e Núcleo Rural Santos Dumont, chácaras 1, 18-A e 52.

Caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Com informações da Agência Brasília