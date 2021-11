Manutenção deixa três regiões do DF sem energia

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio

Nesta sexta-feira (26), a Neoenergia Brasília informou que o Gama, Lago Sul e Paranoá ficarão sem energia neste sábado (27). O motivo são manutenções preventivas e corretivas.

No Gama, o corte temporário será das 9h às 13h, nas chácaras Samambaia, Monte Sião, São Lourenço, Sonho Meu, Maria Bela, Céu Azul, Santa Tereza, Filomena, Nossa Senhora Aparecida, Cerâmica Marília, Triunfo, São João e São Pedro, todas no Núcleo Rural Ponte Alta. No mesmo horário, o conjunto 14 da QI 9 do Lago Sul também ficará sem energia.

No Paranoá, as chácaras São Gaspar, Agatti, Rancho do Bola e Boa Esperança, no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, e as chácaras Rancho Verde e Kashinilaya, no Capão da Erva, terão desligamento programado das 13h às 17h.

Ainda no Paranoá, também ficam sem energia, das 13h às 18h30, as chácaras 64 a 75, no Núcleo Rural Rajadinha, e as de números 119 a 121, no Núcleo Rural Tabatinga.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

As informações são da Agência Brasília.