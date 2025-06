Manual de Comunicação Oficial será revisado com participação dos servidores do GDF

A Secretaria de Economia (Seec-DF) vai revisar o Manual de Comunicação Oficial do GDF. A ação marca os dois anos da publicação, comemorados na quinta-feira (12), e busca tornar o documento mais claro, atualizado e alinhado com as necessidades atuais dos órgãos públicos. Durante um mês, as contribuições serão recebidas. Todas as sugestões serão coletadas por meio de um formulário que será enviado ao e-mail institucional de cada servidor.

“Queremos fazer uma revisão participativa, mas principalmente adequar a publicação às novas rotinas criadas pela atual versão do SEI 4.0”, explica a coordenadora de Gestão Documental, Informação e Conhecimento da Seec-DF, Eliane de Oliveira. A secretária-executiva de Administração e Logística da Seec-DF, Magda Volpe, lembra que revisar um material tão importante exige atenção às normas e às demandas específicas de cada setor. “Por isso estamos buscando a participação de todos os servidores, de todas as áreas e órgãos”, afirma.

Linguagem simples

A nova versão do manual vai dar ainda mais destaque à linguagem simples, um dos principais pilares da comunicação pública atual. Também serão incluídas atualizações de normas recentes que afetam a produção e padronização dos documentos oficiais.

“Quando usamos uma linguagem clara e padronizada, evitamos erros, ganhamos tempo e facilitamos o acesso à informação”, resume a coordenadora de Gestão Documental da Seec-DF, Eliane de Oliveira.

Na Diretoria de Normatização, Informação e Orientação Técnica, as contribuições serão analisadas em julho, para que os resultados possam ser apresentados na reunião da Rede Integrada de Protocolos (Reprot-DF), em 6 de agosto. Assim, os servidores que desejam colaborar com a atualização do Manual de Comunicação Oficial devem ficar atentos ao e-mail institucional e se inscrever até 12 de julho.

Acesse o Manual de Comunicação Oficial.

*Com informações da Secretaria de Economia