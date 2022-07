Edital convoca ambulantes para evento no Parque da Cidade

Interessados em trabalhar durante o Hair Brasília and Beauty, entre os dias 10 a 12 de julho, devem preencher requerimento nesta quarta-feira

A Secretaria Executiva das Cidades, da Secretaria de Governo, convoca os interessados em trabalhar como ambulantes no evento Hair Brasília and Beauty, que será realizado de 10 a 12 de julho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Serão concedidas 20 licenças especiais para barracas.

Os ambulantes ficarão situados no final da pista transversal de acesso à entrada B do Pavilhão do Parque da Cidade. A área pública destinada será de 9 m² para ocupação de cada barraca. ​

Os interessados devem comparecer à Gerência de Ambulantes da Secretaria Executiva das Cidades, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar – sala 911, para preencher requerimento nesta quarta-feira (6), das 9h30 às 12h e das 14h às 17h.

Caso haja mais interessados do que o número de vagas disponíveis, haverá sorteio entre os últimos requerentes ao final do cadastramento (às 17h do dia 6 de julho).

A lista dos habilitados será publicada na quinta-feira (7) no site da Secretaria de Governo, no menu principal, na aba Editais. A entrega das autorizações será feita na sexta-feira (8), no período de 9h30 às 12h e das 14h às 17h. Para preencher o requerimento ou receber as autorizações, os interessados devem dirigir-se à secretaria em grupo de no máximo três pessoas. Não é permitida a entrada de bermuda.

É proibida a utilização de espetinhos, garrafas de vidro ou qualquer outro instrumento que possa causar lesão corporal. Também é vedado o requerimento para obter a licença especial para mais de um evento, com período de realização coincidente, conforme inciso II do art.6º do Decreto nº 39.769/2019.

O ambulante que já tem cadastro na Gerência de Ambulantes só precisará preencher o requerimento. Já para os novos cadastros será necessário apresentar:

→ 1 (uma) foto 3×4

→ RG ou CNH (que contenha o CPF)

→ Certificado de Microempreendedor individual (optante)

→ Comprovante de endereço (caso não seja titular, apresentar declaração do proprietário do domicílio)

→ Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (para fins de comprovação do disposto no art. 16 da Lei 6.190/2018)

→ Para mais informações: (61) 3313-5915 ou 3313-5934

Com informações da Agência Brasília