Mais restaurantes foram flagrados furtando energia no DF

De acordo com a distribuidora de energia, os relógios que medem o consumo de luz dos locais estavam fraudados

Seguindo com a Operação Happy Hour, a Neoenergia flagrou mais quatro restaurantes furtando energia no Distrito Federal. De acordo com as contas feitas pela distribuidora de energia, mais de 1 milhão de quilowatts teriam sido furtados pelos estabelecimentos.

Os alvos da operação foram mapeados após análise do Centro de Inteligência da Neoenergia. Os chamados “gatos” foram descobertos no Fausto & Manoel (406 Sul), Churrascaria Estrela do Sul (107 Sul), Dom Phelipo (113 Sul) e na Villa Carioca (301 Águas Claras). Juntos, os estabelecimentos estariam desviando mais de um milhão de quilowatts, o que daria para abastecer 5,8 mil residências por um mês.

Os débitos são R$ 790 mil e, de acordo com a Neoenergia, os relógios que medem o consumo de luz dos locais estavam fraudados. A empresa afirmou que toda a energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo. Os responsáveis pelos estabelecimentos também responderão em âmbito criminal.

Há uma semana, no dia 28 de julho, o bar Responsa, localizado na 202 Sul, foi flagrado furtando energia. O “gato” do estabelecimento foi responsável por um desvio de 250 mil quilowatts, quantidade que dava para abastecer cerca de 1,4 mil residências por um mês.