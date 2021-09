Mais restaurantes comunitários ganham café da manhã por R$ 0,50

No cardápio do café da manhã há sempre um carboidrato, como pão com margarina, bolo ou pão de queijo, além de uma bebida

A partir do dia 29, o restaurante comunitário da Estrutural será mais um que irá servir café da manhã a R$ 0,50. Além desse, os restaurantes de São Sebastião e de Ceilândia também terá o serviço. Assim, o Distrito Federal passa a ter sete restaurantes comunitários com maior oferta na venda das refeições a preços populares. Paranoá, Brazlândia, Samambaia e, mais recentemente, Sol Nascente foram os primeiros a aderir a esse serviço.

A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, ressalta: “Agora, com a oferta do café da manhã nessas unidades, estamos ampliando a garantia da segurança alimentar da população do DF, em especial as pessoas mais vulneráveis. É o trabalhador tendo a certeza de que terá o seu pão e leite antes de iniciar o trabalho”.

No cardápio do café da manhã há sempre um carboidrato, como pão com margarina, bolo ou pão de queijo, além de uma bebida, geralmente café ou achocolatado, e uma fruta fresca. Uma refeição vendida pelos restaurantes comunitários custa, em média, R$ 6,17 – mas, para o usuário, sai por apenas R$ 1, enquanto o Governo do Distrito Federal (GDF) complementa esse valor com R$ 5,17.

Adequação

Desta sexta-feira (24) a domingo (26), o Restaurante Comunitário da Estrutural estará fechado para iniciar a adaptação à oferta do café da manhã. A suspensão temporária no funcionamento se deve à necessidade de troca dos equipamentos e possíveis ajustes no espaço.

O DF conta com 14 restaurantes comunitários, que comercializam refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis. Só o do Sol Nascente serve uma média de 1,5 mil refeições diariamente. O serviço de café da manhã está disponível nas unidades da Estrutural, Sol Nascente, Paranoá e Samambaia das 7h às 8h30 e, na de Brazlândia, das 6h30 às 8h30.

Preparadas por funcionários das empresas contratadas, as refeições são planejadas e monitoradas por uma equipe técnica composta por nutricionistas servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para garantir a qualidade e o sabor da alimentação servida, evitando, assim, o desperdício de alimentos.

Documentário

Os restaurantes comunitários do DF são o pano de fundo do episódio 6 da série documental A Rua: do acolhimento à autonomia. Lançado nesta quinta-feira (23), o capítulo trata, principalmente, da gratuidade das refeições para população em situação de rua. A série mostra a realidade de personagens que, sem esse benefício, teriam dificuldades para se alimentar. O episódio, assim como os demais, está disponível no Instagram da Sedes.

Endereços dos restaurantes