Mais papa-lixos chegam às áreas rurais

Por todo o Distrito Federal, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) está instalando papa-lixos. A atual etapa do serviço prioriza as áreas rurais, as quais os caminhões de limpeza não atendem. Em 2021, 128 papa-lixos foram colocadas em áreas agrícolas. No primeiro semestre deste ano, serão instalados 39 equipamentos em comunidades mais afastadas do centro urbano. O investimento soma R$1.365.000.

“Com esses equipamentos, os moradores das áreas rurais podem concentrar toda a demanda no ponto de coleta, deixando o ambiente mais limpo e bonito”, diz Sílvio Vieira, diretor-presidente do SLU

O papa-lixo é um contêiner que fica semienterrado no chão. O utensílio tem capacidade para receber, de forma segura, até 5 m³ de resíduos domésticos, materiais orgânicos descartados pela população. “São centenas espalhadas em todo o DF, inclusive nas áreas rurais, que são de difícil acesso dos caminhões e ainda com residências distantes umas das outras”, explica Sílvio Vieira.

Depois da instalação do papa-lixo, o SLU constrói uma área com paisagismo ao redor. A infraestrutura é um incentivo para que os moradores cuidem do local, para mantê-lo limpo e um reforço de conscientização da comunidade sobre a importância do descarte correto dos resíduos.

“A melhoria foi de 100%”, avalia Márcia Damasceno de Jesus, 29 anos, moradora do Núcleo Rural Fazenda Velha, no Itapoã. “O papa-lixo traz qualidade de vida para a comunidade. Antes, tinha um contêiner para toda a área. Quando retiravam o lixo, no outro dia ele já estava totalmente cheio”.

Em todo o DF, são quase 400 papa-lixos distribuídos entre a área urbana e a rural

A área rural da Fazenda Velha foi uma das beneficiadas com a ação do SLU, que instalou três papa-lixos em diferentes pontos da DF-330. O administrador do Itapoã, Márcio Cotrim, lembrou que, apesar de os papa-lixos serem importantes em toda a cidade, há quem ainda não saiba utilizá-lo. “Mas acho que a mudança é uma questão de tempo; as pessoas vão aprendendo a colocar o lixo no local correto e, pouco a pouco, vamos conseguir organizar e limpar a nossa cidade”, afirma.

Atualmente, o Distrito Federal já tem 398 papa-lixos, entre as áreas urbana e rural. A meta é chegar a 454 contêineres, instalados em todas as regiões administrativas, até o final deste ano.

A coleta dos resíduos dos papa-lixos no DF é feita por 26 caminhões especialmente destinados ao serviço, compactadores, com expansor e braço do tipo Munck para retirar o contêiner semienterrado e coletar o lixo. Os veículos regulares das coletas convencional e seletiva, feita pelo SLU, recolhem o lixo depositado em outros recipientes.

