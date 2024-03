Pedófilo se aproveitava de oficina de bicicleta para atrair crianças em Samambaia

O caso está sendo investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte)

Nesta quinta-feira (29), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças. As investigações revelaram que o indivíduo se aproveitava de uma oficina de bicicleta, montada em sua residência, para atrair as vítimas e cometer os crimes.

De acordo com informações da PCDF, no ambiente da oficina, o homem acariciava os menores e os coagia a “beijar na boca, utilizando sua língua”. Durante as diligências, os policiais também constataram que o suspeito estava envolvido em um projeto social de futebol voltado para crianças e adolescentes. Alguns pais já haviam manifestado estranhamento e questionado o comportamento do indivíduo em relação às crianças.

Este não é o primeiro caso em que o homem é acusado de pedofilia. Em 2019, ele chegou a ser investigado por fatos semelhantes. Em ambas as ocasiões em que foi ouvido, o suspeito negou as acusações de abuso sexual, porém admitiu ter um “carinho excessivo por crianças” que, segundo ele, precisava ser melhor controlado.

Além da prisão, um mandado de busca domiciliar foi expedido nesta quinta-feira (29). O homem agora está sendo acusado do crime de estupro de vulnerável, praticado em diversas ocasiões, e pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão.