Mais de sete toneladas de lixo são recolhidas na Esplanada após desfile

GDF promoveu serviços de limpeza, hidratação da população e atendimento das forças de segurança ao púbico que comemorou o Dia da Independência no local

Quem passou o feriado de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios contou com vários serviços do GDF: da limpeza à segurança pública, passando pela disponibilização de água potável e postos de saúde para atendimento do público, contabilizado pela Polícia Federal em 50 mil pessoas.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) recolheu mais de sete toneladas de lixo na Esplanada dos Ministérios. A campanha Pátria Amada é Pátria Limpa contou com a ação de 125 garis, que se revezaram das 6h às 23h20 para garantir a limpeza do local.

Para a ação, foram disponibilizados 46 papa-recicláveis, identificados com a marca da campanha, no intuito de incentivar a separação correta dos resíduos. Papa-recicláveis são contêineres de superfície com capacidade de 2,50 m³, destinados à coleta de resíduos sólidos urbanos recicláveis (papel, plástico, papelão, metal, isopor). Foram recolhidos 2.350 sacos de lixo.

Além disso, os participantes puderam descartar lixo em uma das 300 papeleiras instaladas ao longo de todo percurso da festa. O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, comemorou o resultado da campanha e ressaltou a importância do papel da sociedade na limpeza da cidade. “Retiramos mais de sete toneladas de lixo das ruas. Contamos com a participação da população quanto ao descarte correto dos resíduos para deixar nossa cidade mais limpa e mais bonita”, afirma.

Saúde

Desde as primeiras horas da manhã, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores, permaneceram de prontidão na Esplanada dos Ministérios. Equipados com posto de atendimento, 12 motolâncias e cinco ambulâncias (uma unidade de suporte avançado, duas de suporte básico e duas de suporte a múltiplas vítimas), os profissionais garantiram uma resposta rápida em casos de incidentes. A Cidade Policial montada pelo GDF também contou com um posto médico de regulação para coordenar os atendimentos.

De acordo com o diretor do Samu no DF, Victor Arimatea, cinco pessoas precisaram ser atendidas durante o desfile, todas sem gravidade. Duas delas apresentaram quadro de ansiedade, uma de enxaqueca, uma de crise hipertensiva e uma foi vítima de trauma leve.

A Operação 7 de Setembro contou com 254 bombeiros militares envolvidos no atendimento ao público. Somente na área do desfile cívico-militar, foram 19 atendimentos e dois transportes. Nenhuma ocorrência envolveu vítimas graves. No ano passado, foram registrados 56 atendimentos, incluindo cinco remoções para unidades hospitalares.

Hidratação

O público que prestigiou o Desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios contou com uma ampla estrutura para consumo de água. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) disponibilizou cerca de 30 mil litros de água para garantir a hidratação da população. No total foram distribuídos 24 pontos de apoio na Esplanada dos Ministérios, das 7h às 12h, cinco deles destinados aos postos de atendimento de saúde a cargo do Ministério da Defesa.

Unidades móveis com caixas d’água de 500 litros foram dispostas no gramado central da Esplanada dos Ministérios, próximo às arquibancadas para facilitar o acesso aos pontos de distribuição. Uma unidade móvel modelo caminhão, com caixa contendo 5 mil litros de água, estava no trajeto que antecede o evento, no quadrante em frente à Catedral. Um ponto fixo específico com caixa de 500 litros foi instalado na Cidade Policial, ao lado do Museu da República, para atender as forças de segurança.

A companhia destinou, ainda, cerca de cinco mil copos de água envasada com 200 ml cada para militares e civis em serviço durante o evento e para as autoridades presentes em dois pontos distintos. Os alunos da rede pública que participaram do desfile foram atendidos por unidades móveis com água potável ao chegar na concentração e na dispersão.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, ressalta que a companhia dá uma atenção especial a eventos que reúnem um público elevado de pessoas. “Nosso cuidado é com o bem-estar do cidadão, que enfrenta um clima seco e de baixa umidade do ar nesta época do ano”, destaca.

Forças de segurança

Representantes de órgãos distritais e federais elaboraram o Protocolo de Operações Integradas (POI) para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, com ações sistematizadas para a manutenção da ordem pública, a segurança dos participantes e a preservação de edifícios públicos e das autoridades presentes no evento.

“Elaboramos um material detalhado, com base em informações dos setores de inteligência e sob a chancela de todos os envolvidos, o que mostra a integração que já faz parte de nossas ações”, destacou o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Além do reforço do policiamento em toda região central, houve intervenções no trânsito e o fechamento da Esplanada dos Ministérios, para circulação de veículos, na quarta-feira (6), dia anterior ao desfile.

Foi proibido acessar a Esplanada portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que colocassem em risco a segurança do público presente, além da restrição da utilização de drones sem autorização no espaço aéreo local.

Cidade Policial

Para facilitar a atuação, as forças de segurança utilizaram a estrutura da Cidade Policial, uma base montada ao lado do Museu da República, cercada com os comandos móveis das corporações. Imagens de drones contribuíram com o policiamento, que também contou com informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

A Delegacia Móvel da PCDF presente na Cidade Policial possibilitou o registro de ocorrências policiais e bloqueio de celulares roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede.

Os bombeiros utilizaram a Plataforma de Observação Elevada (POE), com câmeras de alta resolução e alcance acopladas, para melhor observação da movimentação do público. A plataforma possui cinco câmeras superiores, que podem chegar a 15 metros de altura, sendo três fixas, uma térmica (que capta imagens por meio de calor) e uma giratória.

A revista pessoal, procedimento importante para a segurança do público, foi realizada em pontos estratégicos: nos acessos à Esplanada pelo público em geral, na via S1, lateral da Catedral e escadarias dos ministérios – as quatro primeiras no lado sul e as três primeiras do norte (sentido Rodoviária – Praça dos Três Poderes). As unidades especializadas das PMDF – como Cavalaria, BPCães e Bope – e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), como Divisão de Operações Especiais (DOE) e Divisão de Operações Aéreas (DOA), estavam de prontidão para atuar.

Uma tenda foi montada entre os dois primeiros ministérios, próximos à Catedral, para direcionamento de crianças perdidas. Conselheiros tutelares e servidores da Vara da Infância e Juventude (VIJ) e forças de segurança estavam no local.

A DF legal também atuou abordando e orientando 750 ambulantes antes da entrada do desfile de 7 de setembro. Cerca de 640 vendedores foram flagrados sem licenciamento e tiveram que se retirar do evento.

Com informações da Agência Brasília