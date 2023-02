Mais de R$ 1 milhão investidos para reformar escolas do Plano Piloto

Reparos e obras ocorreram para preparar as unidades para o ano letivo, que se inicia nesta segunda-feira, 13 de fevereiro

Entre o fim do ano passado e o início deste ano, 24 unidades escolares públicas e uma biblioteca do Plano Piloto passaram por reformas e reparos para melhor atender aos alunos e aos profissionais da rede de ensino no novo ano letivo, a ser iniciado nesta segunda-feira (13). Foram feitos serviços nas redes elétrica e hidráulica, pinturas, reconstrução de banheiros e cozinhas, e substituição de piso, forro e teto. O investimento é de mais de R$ 1 milhão.

“Temos uma estrutura muito antiga, com muitas escolas tombadas. O que a gente precisa hoje é revitalizar essas escolas. O que a gente pode fazer de conservação e reparo estamos fazendo na nossa gestão”, afirmou a coordenadora regional de ensino do Plano Piloto, Sandra Cristina de Brito. Neste ano, a expectativa é atender quase 65 mil estudantes nas 108 escolas da região administrativa.

Para a coordenadora, as reformas são atrativas para toda a comunidade escolar. “Quando tem qualquer coisa diferente na aparência da escola, os alunos voltam mais felizes. Eles se sentem mais inseridos no ambiente escolar, além de ser um estímulo para voltar às aulas. Também estamos colocando em pauta numa reforma o bem-estar dos professores”, comenta.

As obras são executadas com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf), de emendas parlamentares e do contrato de manutenção da Secretaria de Educação (SEE). Do Pdaf, são R$ 800 mil para ações em 18 escolas, incluindo uma biblioteca. As emendas, na ordem de R$ 280 mil, foram usadas em quatro unidades. Já o contrato de manutenção foi utilizado nas demais.

Melhorias

É com um sorriso largo que a diretora do Jardim de Infância 302 Norte, Paola Soares Aragão, conta sobre as reformas da escola. A unidade escolar passou por uma reforma na cozinha, com a ampliação do espaço para a colocação de fogão no centro, uma coifa e um tambor para lavagem de panelas, implantação de blindex e colocação da caixa de gás do lado de fora.

O depósito da alimentação escolar foi forrado e ganhou estantes de alumínio para colocação dos gêneros alimentícios. A obra foi feita com recursos de R$ 35 mil do Pdaf Regional.

“A cozinha vai ficar toda padronizada, no sentido de que vai caber tudo. É bom lembrar que a nossa escola, que tem 52 anos, nunca tinha passado por uma reforma antes. Todos só têm a ganhar com isso”, avalia a diretora. A escola atende quase 170 alunos de 4 e 5 anos no primeiro e segundo período do Jardim de Infância.

As unidades da região administrativa esperam atender quase 65 mil estudantes nas 108 escolas da cidade

Com verbas do Pdaf da própria escola no valor de R$ 17 mil, foi feita a ampliação do depósito do material de limpeza e da área dos servidores, a criação de um banheiro para os funcionários e a reforma de um outro para ser utilizado pelos pais.

Outra melhoria na escola é a montagem de um novo espaço multiuso, que abriga biblioteca, jogos e televisão. O local será usado para as crianças fazerem atividades de leitura e vídeo. O mobiliário foi doado pela Polícia Federal.

Com quase 150 alunos na faixa de 4 e 5 anos, o Jardim de Infância 404 Norte é outra unidade escolar beneficiada pelas obras no Plano Piloto. A grande reforma no local é no pátio principal da escola, com a substituição do piso que estava com rachaduras nas cerâmicas e a melhoria na laje, com a aplicação de uma manta metálica.

“Esse é o único pátio coberto da escola. É onde fazemos a recepção das crianças e já havia algumas cerâmicas quebradas e o teto estava com infiltração. A nossa escola tem quase 60 anos e esse era um pedido dos pais que a Secretaria de Educação viabilizou com a verba de manutenção”, revela a diretora do JI 404 Norte, Renata Pena.

O novo ano letivo também terá um agrado aos pequenos. O parquinho foi reformado, com a drenagem e a troca da areia e aquisição de novo brinquedo. A melhoria foi feita com recursos de emenda parlamentar na ordem de R$ 100 mil. O valor também garantiu a aquisição de projetores, televisores, computadores e ar-condicionado para a parte administrativa e laboratório de informática.

Já com o Pdaf da escola, foi feita a reforma do banheiro que atende os profissionais e os pais. “Ele estava com o encanamento todo comprometido. Também usamos parte desse recurso para fazer a pintura de todas as quatro salas que são utilizadas por oito turmas nos dois turnos”, explica a diretora.

Confira as unidades escolares reformadas no Plano Piloto

– JI 302 Norte: reparos e reforma na cozinha e na sala multiuso

– JI 404 Norte: reparos no parquinho e substituição de piso e laje da escola

– JI 01 Cruz: pintura e reparo na rede de esgoto

– CEF 01 BSB, na SQS 106: reparos na secretaria e pátio

– CEF 01 Cruz: pintura na escola

– CEF 04 BSB, na SQS 113: reparos no pátio lateral

– CEF 410 Norte: troca de piso e pintura das salas e fachada

– CEF Polivalente: escoamento e sala de vídeo

– EC 05 Cruz: pintura dos blocos e quadra

– EC 114 Sul: pintura de pátio, sala de atendimento PcD e quadros de sala de aula

– EC 115 Norte: reparos nas instalações

– EC 305 Sul: reparos nas instalações e casa de gás

– EC 403 Norte: pintura, telhado e rede de esgoto

– EC 410 Sul: toldo

– EC 415 Norte: reparos nos banheiros

– EC 416 Sul: reparos no banheiro para PcD

– EC 708 Norte: reparo no piso da quadra para PcD e aumento do alambrado

– EC Aspalha: pintura total

– EC Granja do Torto: reparos nas instalações e pátio

– EC Vila do RCG: reparos no telhado e toldo

– CEI Gavião: pintura

– CEM Elefante Branco: reparos na sala de ensaio e nos quadros de sala de aula

– Centro Integrado de Educação Física (Cief): reparo no piso do ginásio

– Escola do Parque da Cidade (Proem): banheiros dos professores e pintura de portas das salas

– Biblioteca 104 Sul: reparos e pinturas

Com informações da Agência Brasília