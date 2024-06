Mais de 90 condutores são flagrados alcoolizados no feriado de Corpus Christi no DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, entre a noite de quarta-feira (29) e a madrugada desta segunda-feira (3), diversas operações de fiscalização em diferentes regiões do Distrito Federal. As equipes atuaram no Plano Piloto, em São Sebastião, em Águas Claras, em Sobradinho, em Planaltina e em Taguatinga.

Durante as operações, os agentes realizaram 692 abordagens e flagraram 92 condutores dirigindo sob o efeito de álcool, sendo que dois foram conduzidos à delegacia por apresentarem índice alcoólico considerado crime. Além disso, 15 motoristas estavam com a CNH vencida, três com o direito de dirigir suspenso e 13 sequer eram habilitados, totalizando 31 condutores com irregularidades na CNH. Ao todo, 51 veículos foram removidos para os depósitos.

Além das operações de Lei Seca, a Diretoria de Policiamento e Fiscalização do Detran atuou fortemente, durante o feriado prolongado, no sentido de coibir a prática de infrações geradas por escapamentos irregulares de motocicletas. Foram 23 motociclistas abordados e autuados.

O diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran, Clever de Farias Silva, acredita que as ações refletem mais segurança nas vias urbanas do Distrito Federal. “Muitos condutores acreditam que não serão abordados, por ser feriado. Mas, o Detran está presente para evitar que essas atitudes coloquem outras vidas em risco. A fiscalização está atuando”.

Destaque

Na sexta-feira (31), o Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Leste coordenou uma operação integrada de encerramento das ações de fiscalização para o Maio Amarelo. A ação foi realizada em Sobradinho, na BR-020 e na DF-150, com a participação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação contou com efetivo de 60 agentes e policiais, 22 viaturas operacionais e nove guinchos. Foram autuados 31 condutores por recusa ao teste de alcoolemia, três inabilitados, dez condutores por CNH vencida há mais de 30 dias.

*Com informações da Agência Brasília