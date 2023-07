Mais de 5,6 toneladas de drogas ilícitas são incineradas no DF

A ação contou com o suporte das Divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA), do Instituto de Criminalística (IC) da PCDF, além de uma equipe do Detran-DF

Na quinta-feira (6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), realizou uma operação de incineração, destruindo mais de 5,6 toneladas de drogas ilícitas. As substâncias eram composta por maconha, totalizando 5,6 toneladas. Além disso, foram destruídas quantidades significativas de cocaína, crack, skunk, MDMA e haxixe. A incineração ocorreu nas instalações da Empresa Belfort Ambiental, situada na Avenida Goiás, Quadra 9, lotes 4 e 5, em Santo Antônio do Descoberto, Goiás.

