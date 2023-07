Acidente no Recanto das Emas deixa uma pessoa gravemente ferida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou três viaturas e 12 militares

Na noite de quarta-feira (6), por volta das 20h25, um acidente na Avenida Recanto das Emas, entre as Quadras 109 e 303, sentido Riacho Fundo II, causou ferimentos graves em uma pessoa e interrompeu o tráfego no local.

Segundo informações do CBMDF, o acidente envolveu uma motocicleta Honda/CG 125, de cor azul, conduzida pelo motorista de 25 anos, que era o único ocupante do veículo. O motociclista foi atendido e avaliado pela equipe dos bombeiros no local e, em seguida, foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga. Apesar do ocorrido, ele estava consciente, orientado e em estado estável.

Infelizmente, uma pessoa de 49 anos, foi atropelada durante o acidente. O CBMDF realizou os procedimentos de emergência para atender ao protocolo de trauma e o transportou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. O homem apresentava múltiplas fraturas, suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), encontrava-se inconsciente e em estado instável.

Durante o atendimento realizado pelo CBMDF, a via no sentido Riacho Fundo II precisou ser interditada, causando congestionamento e impactando o tráfego local.