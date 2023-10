Mais de 40 UBSs funcionam com horário estendido

Atendimento também está disponível aos sábados, para facilitar acesso a usuários que não têm disponibilidade durante o expediente comercial

Passava das 18h40 de terça-feira (10) quando Fabiano Cavour, 45 anos, se dirigiu à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da Asa Sul para tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

O horário pode surpreender, mas o serviço estava a postos. Fabiano mostrou o documento de identificação, o cartão de vacinação, informou o CPF e recebeu o imunizante de que precisava. “Entrei no site da Secretaria de Saúde e vi que a unidade ainda estava funcionando”, conta. “Para a gente que trabalha o dia inteiro, a ideia é fantástica. Às vezes, não conseguimos sair no horário por conta da correria do dia a dia”.

A UBS 1 da Asa Sul é uma das várias que funcionam em horário estendido para a imunização, inclusive em formato de drive-thru, até as 22h, para doses contra a covid-19 e a gripe.

O objetivo da Secretaria de Saúde do DF (SES) é oferecer maior facilidade ao usuário e aumentar a cobertura vacinal. A baixa procura, entretanto, é preocupante, avalia a enfermeira Laryssa Cristina da Silva Sales, responsável técnica (RT) em vacinas da unidade.

“Buscamos conscientizar a população de que a vacina é um serviço muito necessário, especialmente porque os casos de covid-19 aumentaram”, alerta a enfermeira. “Estamos tentando ampliar a cobertura vacinal, tanto contra a gripe quanto contra o coronavírus.”

Vacinação

No dia 9, de acordo com os dados da unidade, somente 12 pessoas se vacinaram no horário estendido, das 18h à 22h – seis para vacina de gripe e seis para covid-19. Em setembro de 2022, no mesmo horário, a UBS 1 da Asa Sul chegou a aplicar mais de 400 doses. No momento, a média no período é de dez a 15 pessoas.

Além da vacinação noturna na UBS 1 da Asa Sul, a SES tem atuado em outras estratégias para aumentar a cobertura vacinal. Uma delas é a vacinação extramuros, quando as equipes vão a locais de grande circulação de pessoas. Já foram mais de 200 ações do tipo neste ano, além de cerca de 400 escolas visitadas que receberam iniciativas de imunização.

Em 2023, a pasta já aplicou mais de 1,6 milhão de doses de vacinas: 923 mil contra a gripe, 769 mil contra a covid-19 e o restante referente às demais doses previstas no calendário de vacinação.

Você sabia?

Para alcançar o público que não tem disponibilidade em horário comercial, a SES oferece atendimento em horário estendido em dez UBSs, além de outras 31 unidades que funcionam aos sábados, das 7h às 12h. Veja, abaixo, as unidades com esse serviço.

UBS 1 Águas Claras

→ Av. Areal, QS 5, Lote 24 – Águas Claras

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 2 Recanto das Emas

→ Quadra 102 A / E- Avenida Recanto das Emas

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 1 Santa Maria

→ Quadra 207/307, Conjunto T Área Especial, Santa Maria

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 3 Ceilândia

→ EQNM 15, Lote D, Área Especial, Ceilândia Sul

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 7 Ceilândia

→ EQNO 10, Área Especial, Setor O, Ceilândia Norte

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 1 São Sebastião

→ Quadra 2 AE (ao lado da Regional de Saúde)

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 2 Sobradinho

→ Quadra 3, Área Especial, entre os conjuntos D/E

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 1 Paranoá

→ Quadra 21 – Área Especial

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 1 da Asa Sul

→ SGAS 612, lotes 38/39, Asa Sul

→ De segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

UBS 2 Asa Norte

→ EQN 114/115

→ De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; sábados, das 7h às 12h

A lista completa com as unidades que abrem aos sábados pode ser conferida no portal da SES-DF.

Com informações da Agência Brasília