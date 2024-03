Mais de 40% dos visitantes da Biblioteca Nacional de Brasília são turistas

Localizada no coração da capital federal, a Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) ocupa cada vez mais um espaço importante no roteiro dos turistas nacionais e internacionais que visitam o Quadradinho. Em 2023, dos aproximadamente 100 mil visitantes que estiveram no local, cerca de 41 mil eram turistas brasileiros ou estrangeiros.

O espaço se tornou um ponto de convergência de diversas culturas, promovendo eventos e mostras de artistas, escritores e poetas nacionais e internacionais. Mas não foi só isso que ocasionou o aumento das visitas na Biblioteca Nacional de Brasília. A vista de tirar o fôlego somada à arquitetura exclusivamente desenhada por Oscar Niemeyer são alguns dos grandes diferenciais que tornam o local um dos mais bonitos do país.

“Nós recebemos gente do mundo todo, principalmente estudantes de arquitetura. Aqui é uma mostra da arquitetura moderna de Brasília. Recebemos muitos elogios também com relação à mobília. Quem vem para cá tem certeza que será bem acolhido também pelos nossos funcionários”, avaliou a diretora da BNB, Marmenha Rosário.

Para além dos traços arquitetônicos, a BNB atrai muitos visitantes pela pluralidade de serviços oferecidos, que perpassam de salas de estudo e estandes de livros e vão a aulas coletivas, atividades para gamers e programação cultural diversificada.

“A gente tem o BNB Zen, onde as pessoas podem tirar um momento de descanso, locais individuais e coletivos para estudo, lugar para jogar com videogames e computadores, espaço infantil, acervo geek, clube de leitura, eventos culturais. Há vários motivos que fazem as pessoas procurarem pela Biblioteca Nacional. E aqui nós temos uma das melhores internet wi-fi de Brasília, muito rápida e totalmente gratuita”, defendeu Marmenha.

Espaço de promoção à cultura

A bibliotecária Soraia Magalhães, 56 anos, não escondeu a emoção e a ansiedade. Também escritora, ela tem um encontro marcado na BNB, no próximo sábado (23), para o lançamento do seu terceiro livro infantil, que havia sido escrito ainda na pandemia de covid-19.

Grande entusiasta por bibliotecas públicas, Soraia já visitou mais de 600 em 23 países diferentes. Ela é natural de Manaus, mora em Belo Horizonte e escolheu a Biblioteca Nacional de Brasília para uma manhã de autógrafos aos leitores do livro Ai! Sou apenas um livrinho.

sociedade. Essa de Brasília tem um poder de abarcar uma grande quantidade de pessoas pelo tamanho, beleza, espaço físico, localização e principalmente pelos serviços que presta. Eu acho essa biblioteca um exemplo”, elogiou a bibliotecária.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 14h. A programação completa da BNB está disponível nas redes sociais.

