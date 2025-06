Mais de 30 toneladas de lixo verde são retiradas por dia no Plano Piloto 

Desde segunda-feira (9), a Administração Regional do Plano Piloto vem reforçando os serviços de limpeza urbana em diferentes setores da região. Em média, são recolhidas cerca de 30 toneladas de lixo verde por dia — volume que inclui folhas secas, galhos e material orgânico — resultado de uma ação integrada com o programa GDF Presente e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

A força-tarefa abrange catação manual, retirada de entulhos, desobstrução de bocas de lobo e substituição de tampas de concreto danificadas. Além de melhorar a aparência das áreas públicas, o trabalho tem caráter preventivo, ao reduzir riscos de alagamentos, acidentes em dias chuvosos e proliferação de insetos e animais peçonhentos.

“A manutenção constante dos espaços públicos é essencial para garantir a saúde e segurança da população”, afirma o administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio.

Intervenções por setores

Na Asa Sul, as quadras SQS 402, 213, 406 e 209 receberam ações de limpeza geral, com remoção de entulho vegetal, folhas secas e galhadas. Também foram desobstruídas bocas de lobo, medida importante para evitar pontos de alagamento.

Na Asa Norte, as equipes atuaram nas quadras SQN 611, 407, 702, 711 e 714, com destaque para a retirada de inservíveis e o reforço da zeladoria em becos e passagens — locais onde o acúmulo de resíduos compromete a mobilidade e a segurança dos pedestres. “Já vi gente escorregar no beco por causa de folha molhada. Esse tipo de cuidado evita muitos acidentes”, relatou o morador José Antônio Ribeiro, da 407 Norte.

A Vila Telebrasília também foi contemplada com a remoção de entulhos e resíduos orgânicos descartados irregularmente.

Apoio da comunidade

A Administração Regional reforça que os moradores podem colaborar evitando o descarte irregular de lixo e informando, pelos canais oficiais, locais que precisam de atenção. A participação da população é considerada essencial para a eficácia e continuidade das ações de zeladoria urbana.

Com informações da Administração Regional do Plano Piloto