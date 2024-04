Mais de 12 mil pacientes com dengue são atendidos nas novas unidades de acolhimento

As novas tendas instaladas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para o combate à dengue atenderam 1,4 mil pessoas neste sábado (27), quando passou a funcionar a estrutura montada no Varjão. Desta forma, desde a implantação da primeira unidade, em 11 de abril, foram feitas mais de 12,9 mil assistências.

Ao todo, já são dez espaços em operação, onde a população tem acesso a exames e consultas, sendo três com funcionamento 24 horas e os demais com atividade das 7h às 19h. Em cada um deles, há mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia.

Neste domingo (28), será instalada a última das 11 tendas previstas pelo GDF. Ela ficará localizada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Areal. As outras, já inauguradas, estão espalhadas pelo Guará, Gama, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires e Varjão.

Os espaços funcionam diariamente, com estrutura semelhante a hospitais de campanha, e estão estrategicamente posicionados próximo a hospitais regulares, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs) a fim de garantir um atendimento mais rápido aos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Com informações da Agência Brasília