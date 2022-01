Mais de 12 mil crianças já se vacinaram contra a covid no DF

Ainda assim, a vacinação do nicho caminha a passos lentos. Atualmente, a pasta tem cerca de 20 mil doses da vacina pediátrica em estoque

Apenas cinco dias após o início da campanha de vacinação de crianças contra a covid-19, cerca de 12.074 pequenos já se imunizaram. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, apenas nas últimas 24 horas, 4.925 pequenos foram aos postos.

Ainda assim, a vacinação do nicho caminha a passos lentos. Atualmente, a pasta tem cerca de 20 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer em estoque. O primeiro lote de doses chegou na última sexta-feira (14), com 16,3 mil doses, e o segundo na última segunda (17), com mais 16,3 mil.

Exatamente pela baixa procura dos pais e responsáveis para vacinar seus filhos, na terça (18) o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou o ampliamento da campanha. Inicialmente, apenas crianças com 11 anos ou com comorbidades poderiam buscar os postos. Após o anuncio, ficou liberada a imunização a partir dos 8 anos.

Segundo a secretaria, existem cerca de 268 mil crianças que se encaixam no grupo, sendo 15 mil com comorbidades. Atualmente, existem 14 postos exclusivos para a vacinação do grupo.

Ainda que não impeça a infecção, a vacina é a forma mais eficaz evitar o agravamento dos sintomas, que podem levar a morte. Segundo os cartórios de registro civil de todo o Brasil, cerca de 324 crianças faleceram em decorrência de complicações relacionadas ao vírus desde o início da pandemia, em março de 2020.