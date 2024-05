Mais 111 bombeiros do DF são promovidos

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a promoção de 111 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). A medida foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e publicada em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) dessa terça-feira (30).

As promoções são aplicadas quando há disponibilidade de vagas para progressão de cargos, aliada à previsão orçamentária. Foram nomeados 18 novos coronéis QOBM/COMB; 29 tenentes-coronéis QOBM/COMB; 41 capitães QOBM/COMB; 21 primeiros-tenentes QOBM/COMB; e dois coronéis QOBM/MÉD.

Além deles, foram promovidos cinco tenentes-coronéis QOBM/Méd; 11 majores QOBM/Méd; 18 primeiros-tenentes; 11 segundo-tenentes QOBM/Méd; e quatro tenentes coronéis QOBM/CDent.

Entre 2023 e 2024, foram nomeados e incorporados ao CBMDF 24 aspirantes a oficial, 23 cadetes e 314 soldados, totalizando 361 militares. Além disso, 1.103 praças e 342 oficiais foram promovidos neste período.

As informações são da Agência Brasília