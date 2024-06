Maioria da CLDF vota pela aprovação do PPCUB em 1º e 2º Turnos

Por Mayra Dias e Evellyn Luchetta

Após 18 anos discutindo a regulamentação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, entre discussões e discordâncias, na noite desta quarta-feira (19), o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), em 1º e 2º Turnos.

A Lei traz mecanismos de proteção ao patrimônio, regras de uso e ocupação do solo, e estabelece diretrizes para o desenvolvimento, qualificação e modernização da área tombada de Brasília. Foram 6 votos contra e 18 a favor.

O projeto precisava passar por cinco comissões da CLDF antes que o texto final fosse votado no Plenário. A análise de parecer pelas Comissões de Meio Ambiente; Educação; Economia; e Constituição e Justiça aconteceu na na hora da apreciação do texto, em conjunto com todos os parlamentares. O texto foi aprovado com 18 votos favoráveis.

Mais cedo o texto havia sido aprovado pela Comissão de Assuntos Fundiários (CAF).

Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

O PPCUB consiste em um instrumento regulatório que reúne todo o regramento de ordenação urbanística das áreas do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), tombado nas instâncias distrital e federal e inscrito como patrimônio da humanidade pela Unesco. As normas abrangem as regiões do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas (SIG), incluindo o Parque Nacional de Brasília e o espelho d’água do Lago Paranoá.

O projeto também estabelece planos, programas e projetos específicos para desenvolver, qualificar, modernizar e atingir a complementação desejável e sustentável desse conjunto urbano de importância ímpar para toda a sociedade.

O texto chegou na Casa em março e, desde então, foi minuciosamente discutido pelos parlamentares, que além das reuniões em comissões, realizaram diversas audiências públicas para debater o tema com a sociedade e com especialistas. Conforme reforçou o presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB), houve tempo suficiente para que fossem elaboradas as sugestões ao texto. “Não houve atropelo”, garantiu o emedebista.

Com maioria na CLDF, a bancada governista se posicionou em defesa do PPCUB, o que tornou a votação, que foi intensa e marcada por diversas discussões e interrupções, ‘suada’. “O PLC é importante para a manutenção e atualização dos usos para Brasília, permitindo uma melhor segurança jurídica para os empresários que necessitam das licenças de funcionamento dos estabelecimentos, como pet shops, entre outras atividades que surgiram com a modernização dos comércios e prestação de serviços”, salientou o deputado Eduardo Pedrosa (União Brasil), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (CEOF) da CL.

Para ele, que foi favorável à proposta, o mais importante para Brasília é promover as atualizações necessárias para a cidade, mas sem descaracterizar o projeto original feito por Lúcio Costa, mantendo o traçado urbano e a paisagem de cidade-jardim. “Isso caracteriza Brasília como uma das poucas cidades no mundo com a qualidade de espaços públicos generosos e acessíveis para a população”, finalizou.

Como destaca o líder do governo na CLDF, deputado Robério Negreiros (PSD), o projeto é esperado desde 2011, por exigência legal, e foi muito bem ‘destrinchado’ pelos parlamentares. “O projeto está bem discutido e construído. Aguardamos que ele desburocratize o licenciamento na área, desde que preservado o tombamento, para que Brasília esteja atualizada com as facilidades e modernidades possíveis”, pontuou.

O PPCUB permitirá uma gestão do território do CUB com maior eficácia e de maneira compartilhada entre os órgãos do governo distrital, e o órgão federal responsável pela fiscalização e salvaguarda dos fundamentos do tombamento desse conjunto urbano. Possibilitará, também, maior clareza e transparência quanto ao que deve ser preservado, tanto para os gestores públicos e agentes do setor produtivo como para a sociedade e, assim, proporcionará maior agilidade nas ações de gestão e de planejamento urbano e territorial.

“A proposta é padronizar os parâmetros de ocupação, trazendo clareza e transparência para garantir segurança jurídica. Por isso, haverá as planilhas no projeto que definem diversas particularidades”, explicou Negreiros.

Ao longo de sua construção, o projeto do GDF também recebeu o endosso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), destacando seu respaldo técnico e a importância para a preservação do nosso legado histórico e cultural, e foi aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan). O documento foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) e, como salientou o secretário da pasta, Marcelo Vaz, no dia de sua divulgação, foi escrito visando a necessidade de toda a população. “É uma norma construída de acordo com o que a sociedade precisa. Nós conseguimos reunir em uma única norma tudo o que era necessário para garantir clareza e segurança jurídica a todos que habitam, ou de alguma forma, dialogam com a área tombada”, ressaltou.

Entenda o projeto

Quanto às linhas gerais da proposta, o secretário de habitação, Marcelo Vaz, explica que o PPCUB pretende “conciliar o desenvolvimento da cidade com a preservação”. “Há mais de mil normas sobre esta área, que abrange o Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Candangolândia, Parque Nacional e o espelho d´água do Lago Paranoá. O PPCUB condensa a legislação em vigor”, salienta Vaz. “Além de atualizar as normas de uso do solo e ampliar o rol de atividades, a proposta é padronizar os parâmetros de ocupação, trazendo clareza e transparência para garantir segurança jurídica”, acrescentou. Por isso, as planilhas trazidas na minuta definem diversas particularidades: se a área é tombada, se há restrições, quais os parâmetros de ocupação, bem como os usos permitidos.

Conforme elucida Pepa (PP), os destaques do PLC estão na proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do país, na consolidação e atualização a normativa de uso e ocupação do solo para lotes e projeções registrados em cartório ou implantados pelo Poder Público nas áreas integrantes das Regiões Administrativas do CUB, e a consolidação de uma política de maior clareza e transparência quanto ao que deve ser preservado, “tanto para os gestores públicos e agentes do setor produtivo, como para a sociedade, proporcionando assim maior agilidade nas ações de gestão e de planejamento urbano e territorial da capital do país”, destacou o deputado do PP.

“O PPCUB é um trabalho do Governo do Distrito Federal em conjunto com todos os parlamentares desta Casa. A gestão do território do CUB, será feita com eficácia e de maneira integrada entre o GDF e o órgão federal responsável pela fiscalização dos fundamentos do tombamento desse conjunto urbano de extrema relevância para o país e o mundo”, acrescentou.

Marcelo Vaz definiu o resultado desta tarde em “sentimento de missão cumprida”. “Tínhamos necessidade de um plano de preservação que, de fato, cuide da cidade e defina parâmetros que ela merece. Hoje vivemos um momento histórico e uma conquista da sociedade”, declarou Vaz. “Entregamos um projeto com definição clara do que pode e não pode ser feito, e trabalhamos muito para elaborar normas claras e precisas, preservando essa morfologia que fez com que Brasília fosse a cidade que é hoje”, finalizou o secretário.

Principais pontos

Com mais de mil páginas e diversos anexos, o Projeto de Lei Complementar (PLC) foi elaborado com base em três diretrizes principais:

Plano de Preservação: Proteção do patrimônio urbanístico e arquitetônico de Brasília, tratando das quatro escalas urbanas, que são: residencial, monumental, gregária (onde se situam os setores bancário, hoteleiro, comercial e de diversões) e bucólica (áreas livres e arborizadas);

Plano de Desenvolvimento Local: Trata da elaboração de estudos, planos, programas e projetos para o futuro de Brasília;

Uso e Ocupação do Solo: Atualização das normas de uso, ampliando o rol de atividades permitidas e padronizando os parâmetros de ocupação do solo.

Territórios

De modo a deixar a área mais organizada, o PPCUB divide o conjunto urbanístico em 12 territórios de preservação (TPs), cada um com regras próprias e subdivididos em unidades de preservação (UPs), onde são definidos os parâmetros de uso e ocupação, os instrumentos de controle urbanístico e de preservação.

Dessa forma, o plano permitirá uma gestão do território do CUB com maior eficácia e de maneira compartilhada entre os órgãos distritais responsáveis pela cultura e fiscalização, e do governo federal, responsável pela preservação do sítio tombado.

Possibilitará, também, maior clareza e transparência quanto ao que deve ser preservado, definindo diretrizes para o planejamento urbano e a gestão do território. Com isso, é possível qualificar, modernizar e atingir a complementação desejável e sustentável do Cub.

Parâmetros urbanísticos

As planilhas de parâmetros urbanísticos e de preservação (Purps) serão os instrumentos do PPCUB mais utilizados no dia a dia, tanto por pessoas interessadas no licenciamento de atividades econômicas como por profissionais da área de arquitetura e engenharia. Localizada no Anexo VII da proposta de Lei Complementar, a Purp trata de três pontos principais:

Valor patrimonial: Contempla o patrimônio cultural, indicando os bens efetivamente tombados e os exemplares com indicação de preservação;

Parâmetros de uso e ocupação do solo: Estabelecem os parâmetros construtivos por grupo de lotes que possuem os mesmos índices urbanísticos e arquitetônicos;

Dispositivos de parcelamento e tratamento do espaço urbano: Estabelecem desde as situações onde se aplicam determinados instrumentos até o reforço das diretrizes e recomendações.

O relator na CAF foi o presidente da Comissão, deputado Hermeto (MDB). Em seu relatório pela aprovação da proposta, Hermeto afirmou que “o PLC n° 41/2024 traz avanços ao compilar e atualizar os parâmetros de uso e ocupação do solo para os lotes e projeções de todo Conjunto Urbanístico de Brasília atualmente dispostos em normas dispersas, defasadas e de difícil consulta.

Em seu relatório, Hermeto acolheu 107 emendas e rejeitou 43. Outras 18 ficaram prejudicadas e seis foram canceladas. Foto: Rinaldo Morelli/ Agência CLDF

O PLC propõe uma ponderada ampliação e flexibilização de usos que poderá promover tanto a regularização de situações consolidadas, quanto a dinamização de diversos setores da cidade, contribuindo para o desenvolvimento urbano sem ferir seus valores patrimoniais”.

“Por outro lado, a proposta prevê importantes intervenções no espaço urbano. Consideramos que o projeto é preponderantemente meritório, cumprindo com as funções de dispor sobre o uso e a ocupação do solo, sobre as diretrizes de preservação e revitalização do sítio histórico urbano, sobre os instrumentos urbanísticos, edilícios e de gestão, além de sobre o sistema de gerenciamento, controle, acompanhamento e avaliação do próprio plano, conforme exigido no art. 154 do vigente Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) ”, concluiu o relato

Veja, na prática, algumas mudanças trazidas pelo PLC

Criação de lotes nos Setores de Clubes Norte e Sul;

Noroeste: Desconstituição de lotes no Noroeste;

Mudanças no traçado da W2 Sul;

Liberação de lojas, restaurantes e um camping no gramado no fim do Eixão Sul;

Construção de comércios varejistas de alimentos e bebidas, e autorização de lojas de materiais de construção nos Setores de Embaixadas Norte e Sul;

Construção de prédios mais altos próximo à Esplanada dos Ministérios. Liberam que os hotéis mais baixos poderão chegar a 35m de altura, passando de 3 para 12 andares, nos Setores Hoteleiro Norte e Sul;

Camping com tendas, trailers, barracas, comércios e restaurantes no fim da Asa Sul;

Aumento da altura, de três para 12 andares, de 16 prédios nos Setores Hoteleiros Norte e Sul;

Construção de mais apartamentos às margens do Lago Paranoá, perto do Palácio da Alvorada;

