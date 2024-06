Operação prende suspeitos de sumirem com mais de 200 carros

Depois do desaparecimento de cerca de 200 carros, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a operação “Conexão Babilônia”, que resultou na prisão preventiva de quatro homens e uma mulher, integrantes de um grupo criminoso que atuava principalmente na Cidade do Automóvel e em Santa Maria. A ação da 8ª Delegacia da Polícia apontou que o prejuízo foi de mais de R$ 2.500.000,00.

A operação foi deflagrada, em razão de uma loja de revenda de veículos ter fechado e desaparecido com os carros dos clientes. Segundo o delegado responsável pela investigação, Rodrigo Carbone, foram muitas vítimas, e os carros ainda estão sendo contabilizados, mas em média, 200 desapareceram junto com o fechamento da loja.

Essa loja de revenda era usada para enganar as vítimas e obter vantagens ilícitas. Três dos homens presos na operação, já possuíam antecedentes criminais. Um deles, por Maria da Penha e porte de arma de fogo, o outro por furto, e o terceiro também por porte de arma de fogo.

Os golpes praticados

Segundo as investigações, foram mais de 70 ocorrências de estelionato e apropriação indébita registradas na 8ª DP. Os registros envolviam a mesma loja, que encerrou as atividades no dia 13 de maio, sem dar explicações aos clientes. Eram três tipos de golpes. Algumas vítimas foram enganadas ao deixarem seus veículos na loja para serem vendidos, e não recebiam o valor devido, ao invés disso, encontravam a loja fechada.

Outras pessoas deixavam o veículo com a promessa de que o financiamento seria pago, e então receberiam o valor pelo ágil, e não teriam mais que pagar as parcelas mensais. “No entanto, o carro era revendido para terceiros e o real proprietário do veículo ficava sem o objeto e com a dívida”.

No terceiro tipo de golpe, o comprador ia até a loja adquirir um veículo, e após o pagamento, não conseguia realizar a transferência para seu nome, porque o carro estava alienado em nome de terceiro, ou de um banco.

A 8ª DP calculou o prejuízo das vítimas em mais de R$ 2.500.000,00. Um suspeito foi encontrado no Goiás, onde foi encontrado um Chevrolet Onix que pertencia a uma das vítimas. Mais dois acusados foram localizados e presos no Distrito Federal. O delegado explica que os principais suspeitos, eram o casal que foi preso no Piauí, onde também foram encontrados dois veículos de duas vítimas. “Eles fugiram para lá com o apoio dos outros integrantes do grupo”.

No DF, está em andamento a investigação, para que seja feita a localização dos demais veículos. “A gente está tentando viabilizar o maior número de apreensões para que as vítimas possam ser ressarcidas”.

A recuperação de quatro veículos (VW Up, VW Nivus, Fiat Mobi e Fiat Idea), cinco aparelhos celulares e um notebook, foram resultado do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Além disso, a PCDF obteve ordem judicial para a indisponibilidade dos bens e o bloqueio das contas bancárias dos investigados, somando R$ 2.500.000,00, valor que ainda será disponibilizado para o ressarcimento das vítimas.

A operação teve o apoio operacional das polícias civis do Piauí e de Goiás. Os integrantes da organização criminosa agora estão à disposição da justiça e responderão pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, falsificação de documento e associação criminosa, com penas que podem chegar a 18 anos de reclusão.