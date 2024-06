Carro colide contra mureta de concreto na BR 020 e duas pessoas são transportadas para o hospital

Por Késia Alves

Um carro colidiu contra mureta de concreto na BR 020 na tarde desta quarta-feira (19). Na ocasião, duas pessoas foram atendidas e levadas ao Hospital Regional de Planaltina conscientes e orientadas com escoriações e dores no corpo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três viaturas foram foram enviadas ao local. Ao chegar no acidente, os militares se depararam com um VW Polo, de cor branca, que havia acabado de colidir contra uma mureta de concreto e derrubado uma placa de sinalização e um poste com radar de fiscalização e controle de velocidade.

O acidente aconteceu por volta das 17h, na BR 020, sentido Plano Piloto, em frente ao Supermercado Comper, região de Sobradinho-DF. O local ficou sob cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).