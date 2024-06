Desligamento de água para melhorias no sistema afetará Sol Nascente nesta quinta (20)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água em algumas quadras do Sol Nascente nesta quinta-feira (20). Para isso, o fornecimento será interrompido das 8h às 20h em diversos endereços. Confira abaixo as regiões afetadas:

Todo o Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN), Trecho 3

Estimado 12, chácara 115A

Estimado 09, condomínio Acácias, chácaras 79, 73A e 5

Condomínio Genesis, chácaras 09, 84 e 01

Residencial Cinco Estrelas, chácaras 05A, 73, 3 Irmãos, chácaras 74, 75 e 20/22C

Residencial Nova Morada, chácara 115

Condomínio Novo Lar, chácara 115A

Região do Córrego das Corujas

Condomínio Buritis, chácara 02

Condomínio União, chácara 124

Condomínio Diamante 123, Chácara 120/121

Condomínio Residencial Bom Jesus, chácara 117

Condomínio Renascer, chácaras 118 e 616

Condomínio R. Sol, chácara 119

Residencial Casa Nova, chácara 81

Residencial Eldorado, chácaras 81, 81/2

Araguaia, condomínio Vencedor, chácara 16

Condomínio Vitória, chácara 17A

Condomínio P Park, chácara 114

Condomínio Reconquista, chácara 113

Residencial Esperança, chácara 86

SHSN, chácara 163A, Tia Laura

Residencial Acácias, chácara 162A

N. S. Aparecida, condomínio Sheyknam 165B, chácara 26

São Francisco, chácara 07

Todo Cachoeirinha, nas chácaras 48, 31 P Verde, 51A B Esperança, 151B, 356, 15C, 336, 54B, 50A, Sinhazinha, 30 Pequizeiro, Vila Da Paz, 141A, 85, 52/1 A, 53 B e 52A

De acordo com a Caesb, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informou, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Segundo o Parágrafo Único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais informações, é possível acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.

*Com informações da Agência Brasília