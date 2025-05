Maio Amarelo: Motociclistas de aplicativo são capacitados para reforçar segurança no trânsito

Em apoio à campanha Maio Amarelo 2025, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) promoveu um curso de capacitação para motociclistas de aplicativo. A ação, coordenada pela Gerência de Operações Especializadas (Geope) e pelo Núcleo de Motopatrulhamento Operacional (Numop), foi realizada nos dias 27 e 29 de maio, em parceria com a Associação dos Trabalhadores por Aplicativos e Motociclistas do Distrito Federal e Entorno (Atam DF/GO), e contou com a participação de 20 condutores.

O treinamento ocorreu no Parque Rodoviário do DER-DF e combinou aulas teóricas e práticas. Entre os temas abordados estavam direção defensiva, legislação de trânsito, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e técnicas de pilotagem segura. A capacitação reforça o tema do Maio Amarelo deste ano – “Desacelere, seu bem maior é a vida” – e integra os esforços do governo para reduzir acidentes e vítimas no trânsito.

Para Geiziele Ferreira, motoentregadora e motociclista desde 2018, a experiência foi transformadora: “Meu pensamento no trânsito mudou completamente. É um curso essencial, que me deixa mais segura e preparada para o dia a dia”.

De acordo com a Atam DF/GO, entre os 144 motociclistas que participaram das seis edições anteriores do curso, nenhum se envolveu em acidentes até o momento — dado que reforça a importância da formação contínua para quem atua sobre duas rodas nas vias urbanas.

O chefe do Numop, Christian Alves, destacou a relevância da parceria e o impacto positivo da iniciativa. “A união entre órgãos públicos e entidades representativas pode fortalecer a segurança viária. Diante da vulnerabilidade dos motociclistas, ações como essa fazem toda a diferença”, afirmou.

A expectativa do DER-DF é ampliar o alcance do curso e envolver mais profissionais nas próximas edições, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente no Distrito Federal.

Com informações da Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF)