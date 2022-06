Homem que atropelou 5 crianças em Ceilândia vira réu

O magistrado, ao aceitar a denúncia, negou o pedido feito da defesa em revogar a prisão preventiva

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) contra o homem que atropelou, no último dia 22, cinco crianças, em Ceilândia.

Francisco Manoel da Silva, de 53 anos, estava alcoolizado e não tinha carteira de habilitação (CNH). Após o atropelamento, ele tentou fugir do local, mas foi agredido por populares.

Segundo a decisão, publicada ontem (14), o juiz substituto Lucas Sales da costa reiterou que “o acusado não possui habilitação para dirigir e, além disso, encontrava-se sob a influência de álcool por ocasião dos fatos, vindo a atropelar cinco crianças”.

O magistrado, ao aceitar a denúncia, negou o pedido feito da defesa em revogar a prisão preventiva. Agora, os advogados de Francisco tem dez dias para apresentar a defesa.