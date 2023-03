Mãe e filho são atropelados em Taguatinga

Mãe e filho foram atropelados, na tarde desta segunda-feira (13), por um carro em frente ao Taguaparque, em Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou os dois conscientes e orientadas.

Ambos foram transportadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente ou sobre as vítimas.