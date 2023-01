Mãe de recém-nascido é morta dentro de casa em Ceilândia

O companheiro da vítima é suspeito do crime e fugiu do local

Uma mulher, de 26 anos, foi encontrada morta com sinais de enforcamento na noite desta segunda-feira (2), em Ceilândia, no Distrito Federal. A vítima foi identificada como Miriam Nunes. O companheiro dela, André Luiz Muniz, é suspeito do crime e fugiu do local.

O casal tinha um filho, recém-nascido, que estava na casa no momento do crime. Este é o terceiro caso de feminicídio registrado no DF em 48 horas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os militares já encontraram a mulher sem vida. Aos policiais, a família apontou o companheiro como principal suspeito, já que Miriam tinha se queixado de agressões há pouco mais de um mês.

Ela havia também registrado uma ocorrência de violência doméstica contra ele. À época da ameaça, Miriam estava grávida de nove meses. Agora, o filho do casal tem menos de um mês de vida. O bebê foi levado para casa de parentes.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) II, em Ceilândia. Segundo a Polícia Civil, por se tratar de suspeita de crime dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, o caso corre em sigilo.

Outros casos

Este foi o terceiro caso de violência contra mulher registrado em menos de 48 horas no Distrito Federal. Meia horas antes da virada do ano, uma mulher morreu depois de ser esfaqueada dentro do BRT.

Ela e o namorado estavam indo para o réveillon na Esplanada dos Ministérios, quando um passageiro a assediou. O homem e o namorado discutiram. Momentos depois, o suspeito deu uma facada na perna da mulher.

A vítima foi para o Hospital Regional de Santa Maria em estado grave, mas não resistiu e morreu. O agressor foi preso em flagrante e levado para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama.

No segundo caso, Letícia da Silva, de 27 anos, morreu após ser enforcada pelo namorado, em Ceilândia, no domingo (1º). Maxweel Lucas Rômulo Pereira, 32 anos, confessou o crime para parentes que também estavam na casa e fugiu. Ele se entregou à polícia no dia seguinte e foi preso.