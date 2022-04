Mãe de bebê com AME tenta arrecadar R$ 12 milhões para tratamento da filha

Maysa foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME), tipo 1. Hoje, já tem cinco meses

Próxima aos dois meses, Maysa Vitória, uma bebê rara, caiu do bebê conforto. A queda foi insignificante, ela não se machucou e nem ficou com sequelas. A ocasião, no entanto, deu início a uma vida de dor e luta para Mayane Pereira, mãe da pequena. Passado o susto, a mulher começou a notar uma dificuldade motora na parte superior do corpo da filha, ao levá-la no hospital e passar por consultas, veio a resposta. Maysa foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME), tipo 1. Hoje, já tem cinco meses. “Passamos a observar mais ela. Percebemos que ela não estava com todos os movimentos dos bracinhos. Com isso, depois de um mês de exames descobrimos a Ame”, conta Mayane.

“Foi muito difícil, sofremos muito até mesmo aceitar e até hoje é doloroso. Descobrimos em janeiro desde então não paramos de buscar o melhor para ela”, contou a mãe ao Jornal de Brasília. Mayane agora leva uma rotina de exclusividade à sua bebê, buscando a cura. Tem mais dois filhos, Victor Hugo, de 12 anos, e Hugo Vinicius, que tem 8. O marido é quem sustenta a casa, como cobrador de ônibus.

A única esperança da pequena é um tratamento com medicamentos caros, o chamado ‘alto custo’ pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Maysa precisa do Zolgensma, um remédio que repara os genes do DNA do paciente e impossibilita o avanço do quadro. Ele é ideal para quem tem AME tipo 1, exatamente o quadro de Maysa. Hoje, ele custa U$$ 2,1 milhões (R$ 11 milhões). Apesar de já ser aprovado no Brasil pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Zolgensma ainda não foi incorporado ao SUS.

Mayane afirma a mobilização da família é em busca do remédio. “Já entramos na justiça para pedir. O valor é um absurdo. Ela tem o acompanhamento no Hospital da Criança de Brasília (HCB) e precisa dele, é uma corrida contra o tempo”. O remédio é, para a família, uma luz no fim do túnel. Infelizmente, eles não têm muito tempo para administrar o comprimido, que deve ser aplicado até os dois anos.

Além da limitação de idade, o quadro da bebê avança rápido e corre o risco de atrofia progressiva. Maysa já perdeu os movimentos da parte inferior do corpo e faz fisioterapia para tentar desacelerar o processo da doença. “Ela só se alimenta por sonda, fica o tempo todo no respirador. Tem que ter cuidado com tudo”, disse a mãe. A pequena foi internada no HCB no dia 26 de março, desde então, está entubada.

Além do Zolgensma, que atualmente, só é adquirido por vias judiciais, Maysa precisa do medicamento Spiranza. O remédio atua na produção da proteína SMN, reduzindo a perda de células nervosas motoras, isso melhora a força muscular e atrasa o desenvolvimento do quadro. O medicamento, aplicado com uma injeção, felizmente, é fornecido gratuitamente pelo SUS. Mayane afirma que o pedido já foi feito. “Porém, eles [SUS] falam que não tem e estão aguardando chegar”.

Na corrida pela vida da filha, os pais de Maysa organizaram uma vakinha. A campanha, no entanto, não vem dando resultados. Eles precisam urgentemente de ajuda. “Tivemos a ideia da vakinha através do Instagram. O dinheiro pode ajudar trazendo um conforto para toda a família, principalmente salvando a vida da Maysa”, conta.

A maior esperança da família até agora veio de uma rifa, mesmo assim, o valor está longe do esperado. Para ajudar, basta doar pelo site ou pelo Pix: 61984105668 (Mayane Pereira da Silva).

Resta para Mayane, agora, a esperança. “Eu tenho me apegado muito a minha fé. Comecei a estudar e ver crianças que tiveram e tem a mesma doença dela progredido. Isso me ajuda muito”, finaliza a mãe.

Procurado pela reportagem para responder sobre o processo da família pelos medicamentos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), disse apenas que “A disponibilização de um medicamento pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) ocorre somente após a publicação da versão final do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico pelo Ministério da Saúde, conforme preconizado pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017. O protocolo clínico da AME foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 31 de janeiro de 2022″.

Este Componente foi aprovado em 2009 e atua como uma estratégia para a garantia do acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua principal característica é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso para todas as condições clínicas contempladas no CEAF, por meio das diferentes linhas de cuidado definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O Ministério da Saúde, até o momento da publicação desta reportagem, no entanto, ainda não respondeu sobre o andamento do caso.